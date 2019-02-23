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Ölmek üzereyken bulundu! Hemen tedavi altına alındı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 23.02.2019 09:59 | Son Güncelleme

İstanbul Silivri'de bir çiftlikte halatla boynundan bağlanan ve haftalarca aç bırakılan köpek ölmek üzereyken bulundu. Ölüme terk edilen köpek tedavi altına alındı.

Ölmek üzereyken bulundu! Hemen tedavi altına alındı

Merkezi İstanbul'da bulunan Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER), bir çiftlikte halatla boynundan bağlanmış olan ve haftalardır aç ve susuz bırakılan bir köpek olduğu ihbarı aldı. Silivri'de bir çiftliğin bahçesinde demir kapıya halatla bağlı olduğu bildirilen köpeğin açlıktan ölmek üzere olduğu ihbarını değerlendiren ekipler bölgeye hareket etti. Etrafı çevrili çiftlik bahçesinde önünde mama ve su kabı bulunmayan köpekle karşılaşan dernek görevlileri çevrede yaşayan mahalle sakinleriyle görüştü.

KORUMA ALTINA ALINDI

Mahalle sakinlerinin, mülk sahibinin haftada bir çiftliğe geldiğini, köpeğin bakımsız ve aç olduğunu, kendilerinin zaman zaman yemek ve su verdiklerini belirtmeleri üzerine Silivri Kaymakamlığı ile temasa geçildi. El koyma ve koruma altına alma talepli olarak Silivri Kaymakamlığına yazılı başvuru yapılması üzerine Kaymakamlık harekete geçti. Konuyla ilgili Silivri Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri görevlendirildi. Süreç devam ederken çiftlik sahibine ulaşan dernek yönetimi, uzun süren görüşmelerin ardından çiftlik sahibini ikna ederek köpeği koruma altına aldı.

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UZUN SÜRE AÇ VE SUSUZ KALMIŞ

Dernek hukukçularının da girişimiyle uzlaşı sağlanması üzerine çiftlik sahibi T.K, muvafakatname imzalayarak köpeğin tüm sahiplik haklarından vazgeçtiğini yazılı olarak beyan ederek köpeğe ait sahiplik haklarını Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneğine devretti. Dernek Yönetim Kurulu üyelerinden Buket Neşe Kalpakçı ve Dernek Başkanı Erman Paçalı köpeğin bulunduğu çiftliğe giderek köpeği teslim aldı. Çiftlikte ilk muayenesi Veteriner Hekim Buket Neşe Kalpakçı tarafından yapılan hasta köpek, Silivri'de özel bir klinikte tedavi altına alındı.

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HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı, köpeğin aşırı zayıf olduğunu, uzun süre aç ve susuz bırakıldığını öğrendiklerini, tedavisi tamamlandıktan sonra da güvenilir bir aileye yeniden sahiplendirileceğini belirtti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Silivri istanbul köpek

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