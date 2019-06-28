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Oltasına takılanlar şoke etti! İnsanlar sudan korkuyorlar

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 28.06.2019 09:46 | Son Güncelleme

Rus balıkçı, derin denizin derinliklerinde bulduğu korkunç ve garip canlıların resimlerini yayınladı. Görüntüler herkesi şoke etti. Hatta çoğu kişi sudan korktuğunu belirtti.

Oltasına takılanlar şoke etti! İnsanlar sudan korkuyorlar

Rus balıkçı, Roman Fedortsov, okyanusun en derin kısımlarında gizlenen büyüleyici kanatlı “uzaylılar” olduğunu söylüyor. Çıkıntılı dişleriyle ve gözbebekleriyle bulduğu bir balığı “cehennemden iblis” olarak adlandırdı.

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Roman Fedortsov, bu resmi Instagram'da yayınladığında, gören kişilerin artık 'sudan korktuğunu' söyledi.

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Yıllardır tuhaf yakalamalarının fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıyor - bazıları tuhaf bulgulara itiraz ediyor, bazıları ise ilginç deniz canlıları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyor.

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Fedortsov'un üzerinde çalıştığı gemiler, morina, mezgit balığı ve uskumru gibi ticari balıkları yakalamakla görevli.

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Fakat burada görülen tuhaf deniz canlıları da ağlarına takılıyor.

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Fedortsov, Murmansk'taki Marine Üniversitesi'nde okudu ve balık işleme ve hazırlama konusunda uzman.

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Keşifleri, eğitimsiz göze balıktan daha çok uzaylı gibi görünmesine rağmen, karşılaştığı şeyle ilgileniyor ve etkileniyor ve sosyal medyada paylaşmaktan hoşlanıyor.

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