Erzurum’un Oltu ilçesinde "Oltu İslam Şura Hükümeti"nin belgeseli çekiliyor.

Oltu İslam Şura Hükümeti belgeseli için 21 Aralık 2019’da saha araştırması, kaynak kişilerin tespiti, çekim için iç ve dış mekanların belirlenmesi gibi konularda incelemelerde bulunan ekip, 15 Ocak’ta çekimlere başladı. Çekimleri TRT’den Yönetmen Hilal Yumuk, Yönetmen Yardımcısı Murat Özer, kameramanlar Cihangir Aydoğan, Hüseyin Er, Işıkçı Serhat Çakır ve Sesçi Serkan Bilgili ile birlikte 30 kişilik bir ekip gerçekleştiriyor. Çekimlere Oltu Atlı Milis kuvvetleri Komutanı Ergunhan Musaoğlu da 30 at ile katılıyor.

Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, “Nasıl geçmişte büyüklerimiz, atalarımız Oltu Şura Hükümeti’ni kurmuş ve Türk bayrağımızı bu bölgede ezilmek istenen canciğer büyüklerimizi kurtarmaya çalışmış ise bu günde TRT Genel Müdürlüğümüzün ekibi bunu dile getirmek suretiyle karınca kararınca bizlerden maddi ve manevi desteğini esirgemeden Oltumuzda Topkaynak köyümüzde bu belgesel çalışmalarına devam ediyorlar. Biz çok sevinçliyiz. Çünkü Şura Hükümetimizin Hatay’da kurulan hükümetten hiçbir farkı yok. Bir an önce Allah nasip ederse Şura Hükümetimizin belgesel çalışmalarını TRT Genel Müdürlüğümüzde ülkemize hem dünyaya tanıttıktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisine müracaat etmek suretiyle Oltu Şura Hükümeti’nin nişanını alacağız” dedi.

Proje koordinatörü Edebiyat Öğretmeni Temel Vural ise, “Oltu Şura Hükümeti ile ilgili bir belgesel yapılması hususundaki taleplerimizi anlattığımız bir proje hazırladık. Bu fikir projemizi TRT Genel Müdürlüğünün ilgili birimlerine gönderdik, çok kısa bir süre içerisinde değerlendirildi, projemiz uygulanmaya değer bulundu. Yine kısa bir süre içerisinde çalışmalar başladı. Bugün itibarıyla çekimler devam ediyor. Oltu halkı büyük bir heyecan ve merakla takip ediyor. Bu vesile ile Oltumuzun yakın tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti açısından son derece önemli olan bu tarihi olayın belgeselinin yapılmış olmasından dolayı bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Belgesel yapımcısı Hilal Yumuk, “Bana verilen görev sonucu Oltu Şura Hükümeti çekimlerini yapıyoruz. Oltu Şura Hükümeti belgeseli yaparken karşılaştığımız en büyük zorluk tabii ki bu döneme ait film, fotoğraf ve belgelerin çok az olmasıyla ilgiliydi. Maalesef çok yoktu. Bu olayın kahramanlarından Yasın Haşimoğlu’nun anılarından yola çıkarak anlatmaya çalıştık. Bu çeviriyi yapan Prof. Dr. Erdal Aydoğdu hocamla yaptığımız bir çalışma sonucu ve Bülent Tokgöz’ün de metin yazarlığı ile birlikte bir senaryo oluşturduk, anılarla yola çıkarak canlandırmalarla bu tarihi belgesele imza atmak istedik. TRT her zamanki gibi tabii ki çok şanslıyız, bir ilki başarıyoruz. Bu anlamda Oltu halkına çok teşekkür ederim“ dedi.

Oltu Kaymakamlığı ve Oltu Belediyesinin desteği ile yapılan belgesel çekimleri 31 Ocak’ta sona erecek.