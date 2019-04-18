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Ölü bedenleri mumyalayıp sergiliyorlar!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 18.04.2019 11:21 | Son Güncelleme

New Orleans'ta cenaze törenlerine yeni bir soluk geldi. Balmumu cenaze töreni olarak adlandırılan bu ilginç cenaze töreninde ölen yakınlarını adeta mumya haline getirip en özel halleri ile sergiliyor ve fotoğraf çektiriyorlar.

Ölü bedenleri mumyalayıp sergiliyorlar!

Bildiğiniz üzere yabancılarda cenaze törenleri bizim inancımıza göre daha farklı bir şekilde gerçekleşiyor. Ölen kişi en güzel kıyafetlerle giydirilip hatta pudralanıp ya da makyaj yapılıp tabutta yakınlarına gösteriliyor ve cenaze töreni gerçekleştirilip cenaze defnediliyordu.

Ama artık bu cenaze töreni de başkalaşıp farklı bir hal almaya başladı. Artık yabancılar, ölüleri canlıymış gibi törenin içerisinde sergiliyor. Adeta 'Balmumu heykel' havası katılan cesetlerle meftanın yakınları fotoğraf çektiriyor ve cenaze töreni gerçekleşiyor.

Yeni cenaze töreni ritüeline göre, ölen kişinin tabutta cansız ve soluk biçimde yatmasındansa onları balmumu sıvısıyla doldurup canlıymış gibi törende yanlarında görmeyi tercih ediyorlar.

Oldukça meşakatli olan bu işleme ise insanların talebi giderek artıyor. İnsanlar yakınlarını tekrar yaşıyormuş gibi görmek için ve bu şekilde sergilemek için yaklaşık 2 bin pound ödeme yapıyor. Cenazeyi adeta bir törene çevirip ölen yakınlarıyla son kez hayattaymış gibi fotoğraf çektiriyorlar.

Ölen kişinin nasıl sergileneceğine ise yakınları karar veriyor. İşte bazı balmumu cenaze törenleri...

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Miriam Birkbank, en sevdiği birasıyla ve bir paket purosuyla bir yemek masasına oturdu. Ama 53 yaşındaki bu kadın uzun bir çalışma gününün ardından evde dinlendirici bir akşamın tadını çıkarmıyor. Aslında, o öldü. Sert vücudu tüm detaylara göre hazırlandı ve ailesinin isteği üzerine sergilendi.

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Green Lantern hayranı Renato Garcia, cenazesi için süper kahraman kostümü içinde sergilendi.

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Renard Matthews, vurulduktan sonra mumyalandı ve en sevdiği Xbox'ının önünde sergilendi.

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Partileri çok seven Mickey Easterling'e New Orleans salonunda bir rock and roll patisindeymiş görüntüsü verildi.

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