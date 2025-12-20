Mynet Trend

İlk kez keşfedildi! Daha öncekilere benzemiyor, elmas yağıyor

NASA’nın James Webb Uzay Teleskobu, uzayda elmas oluşumuna sahne olduğu değerlendirilen yeni bir gezegen keşfedildi.

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu'nu (JWST) kullanan bilim insanları, bugüne kadar gördüklerine hiç benzemeyen bir atmosfere sahip gezegen keşfetti.

İlk kez keşfedildi! Daha öncekilere benzemiyor, elmas yağıyor 1

Şekli limona benzeyen PSR J2322-2650b adlı gezegen, bir pulsarın yörüngesinde dönüyor. Pulsarlar, tıpkı diğer nötron yıldızları gibi, büyük kütleli bir yıldızın yakıtını tüketip süpernova patlaması yaşamasının ardından meydana geliyor.

İlk kez keşfedildi! Daha öncekilere benzemiyor, elmas yağıyor 2

ELMAS YAĞIYOR

PSR J2322-2650b’yi benzersiz kılan asıl unsur ise atmosferi oldu. James Webb verilerine göre gezegenin atmosferi ağırlıklı olarak helyum ve karbon içeriyor. Bilim insanları, karbon bulutlarının yoğunlaşıp kristalleşerek gezegen yüzeyine elmas yağmuru şeklinde indiğini değerlendiriyor.

