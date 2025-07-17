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Ölü insanların küllerini bakın ne yapıyor! İlk önce annesiyle denedi...

54 yaşındaki Elaine Murray, ölü insanların külleriyle tablo yapmaya başladı. Instagram’da paylaştığı eserler sonrası gelen alışılmadık bir taleple küllerle resim yapma yolculuğuna başladı.

Ölü insanların küllerini bakın ne yapıyor! İlk önce annesiyle denedi...

İngiltere'de yaşayan 54 yaşındaki sanatçı Elaine Murray, 2019 ve 2021 yıllarında her iki ebeveynini ani bir şekilde kaybetmesinin ardından kendini sanatına tutkuyla adadı.

Ölü insanların küllerini bakın ne yapıyor! İlk önce annesiyle denedi... 1

Kremasyon küllerinin pH seviyesini dengelemek için özel bir yöntem geliştiren Murray, bugüne kadar kırsal manzaralar, sahil görünümleri ve sevilen evcil hayvanları içeren 50’den fazla ölü insanların külünden tablo üretti.

İLK ANNESİNİN KÜLÜNÜ DENEDİ

Murray, "Annemin külleri yatak odamda duruyordu. Onu özgürce serpiştirmekle, tamamen bırakmamak arasında kararsızdım. Bu yüzden bu fikir bana çok güzel geldi." dedi. "Bu şekilde, birinin küllerini özel bir yere serpebilirsiniz örneğin onların istediği bir yere. Ama bir kısmını bir tabloda saklayabilirsiniz ve bu taşınabilir. Nereye giderseniz gidin yanınızda götürebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Ölü insanların küllerini bakın ne yapıyor! İlk önce annesiyle denedi... 2

Bir firmayla iş birliği yaparak, külleri boyayla karıştırmayı mümkün kılan bir stabilizasyon maddesi geliştirdi. Bu yöntemle, küllerin çevreye zarar vermeden sanatsal bir forma dönüşmesi sağlandı. İlk denemesini, annesinin Hawaii sahilinde geçirdiği bir anıyı resmeden bir tabloyla yaptı.

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