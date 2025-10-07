Mynet Trend

Ölüden al vekaleti! Notere gidince her şey ortaya çıktı: 27 yıl sonra hayata döndüler

Erzurumlu iki kardeş, vefat eden babalarının veraset işlemleri ile ilgili işlem yaparken inanılması gün bir olayı yaşadılar. Kardeşler noterde kendilerinin "ölüm" haberiyle şoku yaşadılar. Sistemde 27 yıl önce haklarında "ölüm" kaydı olan kardeşler, sağ olduklarını ispat etmek için soluğu mahkemede aldı.

Çiğdem Sevinç

Almanya'da yaşayan gurbetçi Köksal ve Yüksel Kalkan kardeşler, babalarının vefatı nedeniyle defin işlemleri için geldikleri Erzurum'un Oltu ilçesinde hayatlarının şokunu yaşadı. İki kardeş veraset işlemleri için başvurdukları noterde aslında yıllardır ölü olduklarını öğrendi. Kardeşler mahkeme kararıyla hayatta olduklarını ispat etmek zorunda kaldılar.

NOTER "ÖLÜSÜNÜZ" DEDİ

Kalkan kardeşler, babalarının defin işlemleri için memleketleri Oltu'ya geldiklerinde, resmi işlemleri başlatmak istediler. Ancak noter, kendilerinin sistemde "ölü" olarak göründüğünü fark ederek onlara işlem yapmadı ve adliyeye yönlendirdi. Oltu Adliyesi'nde yapılan incelemede, Köksal Kalkan'ın 1999, Yüksel Kalkan'ın ise 2007 yılında Almanya vatandaşlığına geçtikleri tarihten itibaren Türkiye nüfus sisteminde "ölü" göründükleri ortaya çıktı.

"MEĞERSE ÖLMÜŞÜZ, HABERİM YOK"

Olayın ortaya çıkmasının ardından adliyeye başvuran Köksal Kalkan, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Babam geçen hafta vefat etti, defin için Oltu'ya getirdik. Resmi işlemleri yaparken, 1999 yılından beri ölü olduğumuzu söylediler. Hakimin karşısına çıktık, bizi canlı canlı görmek istedi. Bir sürü uğraştan sonra sağ olduğumuzu ispatladık. Ben her yıl Türkiye'ye geliyorum, vergimi ödüyorum, vekalet veriyorum, mavi kart ile giriş çıkış yapıyorum. Ama sistemde yokum, Oltu'da kaydım bile çıkmadı."

"ÖLÜLERDEN VEKALET ALMIŞIM"

Oltu'da yaşayan ve Kalkan kardeşlerin çocukluk arkadaşı olan Zafer Tosun ise, yaşananlara inanamadığını belirterek şunları söyledi: "Köksal ve Yüksel benim çocukluk arkadaşlarım. Yıllardır Oltu'daki işlerini bana vekalet vererek hallettiriyorlardı. Babalarının vefatının ardından veraset ilanı için resmi işlemleri başlattığımızda, sistemde ikisinin de ölü olduğunu öğrendim. Aziz Nesin hikâyesi gibi. Ben meğer ölü iki kişiden vekalet almışım. Mahkeme sağ olsun, arkadaşlarımın hayatta olduklarını tescilledi."

MAHKEME "CANLI TESPİT" YAPTI

Mahkeme heyeti, duruşmada Kalkan kardeşleri bizzat görerek "canlı tespit" yaptı. Yapılan resmi işlemler sonucunda, iki kardeşin yeniden Türkiye nüfus sistemine kaydı yapıldı ve veraset işlemleri tamamlanabildi. Kalkan kardeşlerin Türkiye'de ölü olarak görünmelerinin nedeninin ise, Almanya vatandaşlığına geçmeleriyle birlikte Türkiye'deki nüfus kayıt sisteminden düşürülmeleri olduğu ortaya çıktı. Bu işlem, ölüm olarak değil, vatandaşlık statüsü değişikliği şeklinde kaydedilmesi gerekirken, bazı eski uygulamalarda "ölü" olarak işlenebildiği ifade ediliyor. Yıllardır sistemde ölü olarak görülen Kalkan kardeşler, yaşadıkları bu olayla hayreti yaşadılar. Mahkemenin titiz çalışması sayesinde iki kardeş, yıllar sonra "resmen" hayata döndüler.

(İHA)

