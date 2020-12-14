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Ölüdeniz'in rengi sağanak ve kuvvetli rüzgarla turkuaza döndü

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 14.12.2020 10:43 | Son Güncelleme:
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Ölüdeniz'in rengi sağanak ve kuvvetli rüzgarla turkuaza döndü

Muğla'nın kıyı ilçelerinde sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu. Bodrum'da sağanak ve yüksek dalgalar nedeniyle iki balıkçı teknesi alabora olurken, Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Ölüdeniz'in rengi turkuaza döndü.

Muğla'nın kıyı ilçelerinde sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu. Ölüdeniz turkuaz renge büründü. Sahile vuran dalgalar ile denizin turkuaz rengi eşsiz bir manzara oluşturdu.

ölüdeniz belcekız

Yağışın ardından Ölüdeniz'de güzel görüntüler oluştu. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler güzel görüntüyü fotoğrafladı.

ÖLÜDENİZ'E BİR DE BURADAN BAKIN

ölüdeniz montana tepesi

Hani sosyal medyada gördüğünüz Ölüdeniz’in efsane fotoğrafları var ya işte onlar genelde Montana Tepesinden çekiliyor. Gerçekten burada seyretmelere doyulmayan bir manzara var. Ölüdeniz'in dünyaca ünlü plajı Kumburnu tam bu noktadan nefes kesici güzellikte görünüyor. Yanınıza kamp sandalyenizi ve içeceklerinizi alarak burada uzun uzun vakit geçirebilir, manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Gün batımı saatlerine denk getirirseniz çok daha etkileyici olabilir. Tarihi Likya Yolu üzerinde bulunan Montana Seyir tepesine çıktığınızda yeşil ve mavinin en güzel haline şahitlik ederken, Babadağ'dan yapılan yamaç paraşütlerini izleyebilirsiniz.

fethiye ölüdeniz montana tepesi

NOT: Montana tepesine araç ile gidebiliyordunuz fakat yakın zamanda gidiş yolu araç girişine kapatıldı. Arabanızı Garcia Otel’in önüne bıraktıktan sonra yaklaşık 20 dk’lık yürüyüş ile Montana Tepesine ulaşabilirsiniz. Değer mi derseniz bence kesinlikle değer.

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