Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

'Ölüler Çetesi'nden 100 milyon liralık vurgun! Mirasçısı olmayan ölülerin ev, arsa tapusuna kondular

Ankara’da “Ölüler Çetesi”, mirasçısı olmayan ölen kişilerin tapularını sahte evrak ve imzalarla önce kendi üzerlerine alıp sattı. Tapu Müdürlüğü’nden bir memurun dikkati sayesinde çetenin 100 milyon liralık vurgunu ortaya çıktı. Müteahhit, memur ve emlakçılardan oluşan 8 kişi, sahtecilik ve dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı. İşlemler sırasında bazıları tapuda sahte evrakla yakalandı.

'Ölüler Çetesi'nden 100 milyon liralık vurgun! Mirasçısı olmayan ölülerin ev, arsa tapusuna kondular
Çiğdem Sevinç

Öldükten sonra geride hiçbir mirasçısı olmayan kişilerin üzerindeki gayrimenkulleri düzenledikleri sahte evrak ve imzalarla önce kendi üzerlerine alan ve daha sonra da satan 'Ölüler Çetesi' bir tapu memurunun dikkati sayesinde yakalandı.

İddialara göre Ankara'da Çubuk Tapu Müdürlüğü'nde görevli olan Ş.B., e-devlet vatandaş portalı-tapu işlemleri üzerinden yapılan bir tapu devir işleminde bir tuhaflık olduğunu belirledi. Ş.B., Tapu devri için gönderilen evrakları incelediğinde, evrakların sahte olduğunu ve düzenlendiğini fark etti.

Ölüler Çetesi nden 100 milyon liralık vurgun! Mirasçısı olmayan ölülerin ev, arsa tapusuna kondular 1

Olayın anlaşılmasının ardından suç duyurusu yapıldı. Cumhuriyet Savcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekipleri titizlikle çalışma başlattı. Gerçekleştirilen teknik ve fiziki takibin ardından, mirasçısı olmayan ölen kimsesizler üzerindeki arsa, arazi, sahipsiz taşınmazlar ve yurtdışında yaşayan kişilere ait tapuların, sahte evrak, mühür ve sahte imzalarla önce kendi üzerlerine aldıkları daha sonra başkalarına satıldığı tespit edildi. Çetenin bu yöntemi kullanarak birçok tapunun el değiştirmesini sağladığı ortaya çıkarıldı.

Ölüler Çetesi nden 100 milyon liralık vurgun! Mirasçısı olmayan ölülerin ev, arsa tapusuna kondular 2

ÇETE ÜYELERİ SAHTE EVRAKLARLA TAPU MÜDÜRLÜĞÜNDE İŞLEM YAPARKEN YAKALANDI

Yürütülen soruşturma kapsamında müteahhit olduğu belirlenen Y.O., tapuda memur olarak çalışan H.N.S., emlakçı H.Y., esnaf M.K., arsa alım satım işleri yapan H.G., emlakçı M.B., emlakçı T.T. ve üniversite öğrencisi Y.İ.O. gözaltına alındı. Ekiplerin aralıksız takip ettiği çete üyelerinin bazıları ise sahte evraklarla tapu müdürlüğünde işlem yaparken yakalandı. Sahte işlemleri gerçekleştiren çete üyelerinin işlem yaptığı anların bazıları ise kameralara yansıdı.

100 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPTIKLARI TESPİT EDİLDİ

Çubuk Sulh Ceza Hâkimliği'ne çıkarılan 8 çete üyesi, "resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çete üyelerinin bu yöntemlerle 100 milyon liralık vurgun yaptıkları tespit edildi. Çete üyelerinin gerçekleştirdiği para trafiği de MASAK raporlarına yansıdı.

Ölüler Çetesi nden 100 milyon liralık vurgun! Mirasçısı olmayan ölülerin ev, arsa tapusuna kondular 3

OSMANLI DÖNEMİNE AİT TAPULARI İÇERDEN BİLGİ ALARAK TESPİT ETMİŞLER

Edinilen bilgilere göre, Çubuk Tapu Müdürlüğü'nde memur olarak çalışan H.N.S., tapu arşivinden Osmanlı döneminde kalan, veya mirasçısı olmayan, ölen kimsesizler üzerindeki tapular, sahipsiz taşınmazlar, burada yakını bulunmayan ve yurt dışında yaşayan kişilere ait tapuları belirlemekle görevlendirilmiş. H.N.S. tespit ettiği tapulara ait bilgileri müteahhit Y.O.'ya iletti. Y.O. ise bu bilgileri emlakçılık yapan T.T.'ye ileterek sahte evrak hazırlanmasını talep etti. T.T. sahte imza, sahte mühür kullanarak hazırladığı sahte tapu evraklarını tekrar müteahhit Y.O.'ya iletti. Çete, bu işlemlerin ardından ise sahte evraklarla başkasına ait tapuları tanıdıklarının ve yakınlarının üzerine aldı.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ne başı var ne de kolları: Denizden çıkarıldı! Ne başı var ne de kolları: Denizden çıkarıldı!
Televizyon spikerini kanlar içinde karşılarında gördüler!Televizyon spikerini kanlar içinde karşılarında gördüler!

Anahtar Kelimeler:
miras çete dolandırıcı ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
"Şubat ayında çıkacağım” demiş! Koğuşunda notlar bulundu: "İpi sıkıca boynuna geçir"

"Şubat ayında çıkacağım” demiş! Koğuşunda notlar bulundu: "İpi sıkıca boynuna geçir"

Faruk Fatih Özer'in ölümünden sonra gündem oldu! Soylu'dan sert tepki

Faruk Fatih Özer'in ölümünden sonra gündem oldu! Soylu'dan sert tepki

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratan gönderme!

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratan gönderme!

Uzaklaştırma kararı sonrası İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses'ten açıklama: "Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı"

Uzaklaştırma kararı sonrası İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses'ten açıklama: "Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı"

Etiketi gören kilolarca alıp kasaya koştu!

Etiketi gören kilolarca alıp kasaya koştu!

Olan Türk vatandaşlarına oldu! İptaller art arda geliyor

Olan Türk vatandaşlarına oldu! İptaller art arda geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.