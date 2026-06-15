Ölüm atlayışında akılalmaz ihmal! Çalışanların ifadeleri ortaya çıktı

Brezilya'nın Limeira kentinde düzenlenen bungee jumping etkinliği facia ile sonuçlandı. 21 yaşındaki Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, güvenlik ekipmanına bağlı olmadan köprüden aşağı atıldıktan sonra hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan altı kişiden alınan ifadeler soruşturma dosyasına girdi.

PERSONEL ARASINDA NET BİR GÖREV DAĞILIMI YOK

Gözaltına alınanlardan Luis Felipe Feliciano Egoroff, polise verdiği ifadede her atlayış için 180 Brezilya reali ücret aldıklarını söyledi. Egoroff, ekip içinde sabit bir görev dağılımı bulunmadığını, güvenlik ekipmanlarının ise ekip üyeleri tarafından ortaklaşa kontrol edildiğini belirtti. Maria Eduarda’nın atlayışından önce güvenlik ekipmanlarını kimin kurduğu ve son kontrolü kimin yaptığı sorularına ise net cevap veremeyerek hatırlamadığını söyledi.

HİÇBİR GÖREVLİ OLAY ANINI 'HATIRLAMIYOR'

Tutuklanan eğitmenlerden Maicon Fernandes Cintra da ekipman kontrol sürecinde görev aldığını ifade etti. Ancak genç kadının ekipmanlarının kontrol edilip edilmediği sorulduğunda, bunu hatırlamadığını belirtti.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Polis, olayı “muhtemel kastla öldürme” kapsamında soruşturuyor. Olaydan sorumlu tutulan altı kişiden üçünün halen gözaltında olduğu, bunların genç kadını köprüden kaldırıp atan kişiler olduğu bildirildi.

Öte yandan soruşturma kapsamında, Maria Eduarda’nın atlayış sırasında yanında bulunduğu öne sürülen ve olay anını kaydetmiş olabileceği değerlendirilen kameranın kaybolduğu da tespit edildi. Polis, henüz bulunamayan cihazın akıbetini araştırıyor.

Tutuklu üç şüphelinin avukatı Rafael Gomes dos Santos, müvekkillerinin yaşananları açıklayamadığını ve büyük şok içinde olduklarını söyledi. Genç kadının cenazesi ise pazar günü Büyük São Paulo bölgesindeki Jandira kentinde toprağa verildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.