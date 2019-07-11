Ölümcül oyun Momo’nun filmi geliyor

Japon sanatçı Keisuke Aiso'nun yaptığı, yarı kadın, yarı kuş heykeli Momo, geçtiğimiz yıllarda sosyal medyada ve basın gündeminde en çok konuşulan konulardan biri haline gelmişti. Ölümcül bir intihar oyunu olarak gündeme gelen Momo, başta Kolombiya, Arjantin ve Hindistan olmak üzere pekçok ülkenin yetkililerini harekete geçirmişti.

Bir süre önce YouTube'daki bu içeriklerin çocukları intihara sürüklediği iddiaları karşısında sessiz kalan ancak tepkiler büyüdükçe açıklama yapmak zorunda kalan YouTube, "Basındaki haberlerin aksine YouTube üzerinde bu şekilde önermelerde bulunan içerikleri tespit edemedik. Böyle içeriklerin tespit edilmesi halinde politikalarımıza karşı gelmeleri sebebiyle anında kaldırılır" şeklinde bir demişti.

Birçok intihar haberiyle ilişkili olarak gösterilen Momo, Orion Pictures ve Vertigo Entertainment tarafından sinema salonlarına gelmek üzere hazırlıklara başladı. Deadline'ın haberine göre Taka Ichise'nin yöneteceği filmin söylentileri geçtiğimiz sene ortaya çıkmıştı. 2018 yılında birçok kişinin ortaya attığı iddianın onca olaydan sonra yalnızca iddia olarak kalacağı kulislerde konuşulanlar arasında. Şu an için filmin ne aşamada olduğu ya da ne zaman vizyona gireceğine dair bir bilgi bulunmuyor. Gençleri intihara sürükleyen korkunç trend hakkında film çekilmeye başlansa dahi birçok ülkede yasaklanacağı da konuşulanlar arasında.



