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Ölümcül Takip konusu nedir? Ölümcül Takip filmi oyuncuları kimlerdir, hangi yıl çekildi?

23.07.2022 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ölümcül Takip filmi 23 Temmuz 2022 Cumartesi günü televizyon yayın akışında yer alması sebebiyle vatandaşlar tarafından merak edildi. Aksiyon ve gerilim türündeki filmin yönetmenliğini James McTeigue yaptı. Peki Ölümcül Takip konusu nedir? İşte Ölümcül Takip filminin oyuncuları ve merak edilenler...

Ölümcül Takip konusu nedir? Ölümcül Takip filmi oyuncuları kimlerdir, hangi yıl çekildi?

James McTeigue yönetmenliğini üstlendiği Ölümcül Takip filmi 29 Mayıs 2015 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde gösterime girmiştir. Peki Ölümcül Takip filmi oyuncuları kimlerdir? Ölümcül Takip filmi oyuncuları kimlerdir? Ayrıntılar haberimizde...

ÖLÜMCÜL TAKİP FİLMİ KONUSU NEDİR?

Milla Jovovich, Devlet tarafından pasaport ve vize işlemlerinden sorumlu olarak Londra’daki ABD konsolosluğuna atanır. Bir bombalı saldırıda tüm ekip arkadaşları öldürülünce kendini ateş hattının ortasında bulur. Hedeftedir, işlemediği suçlardan üzerine yıkılmıştır, gözden düşmüştür ve kaçmaktadır.

Adını temize çıkarmak için mücadele etmeli ve yeni yıl arifesinde Times Meydanına yapılacak bir terörist saldırıyı durdurmak zorundadır…

ÖLÜMCÜL TAKİP FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Ölümcül Takip filminin oyuncuları:

Pierce Brosnan

Milla Jovovich

Dylan McDermott

Angela Bassett

ÖLÜMCÜL TAKİP FİLMİ HANGİ YIL ÇEKİLDİ?

Aksiyon ve gerilim türündeki Ölümcül Takip filmi 2015 yapımıdır.

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Anahtar Kelimeler:
ölümcül takip
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