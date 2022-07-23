Ölümcül Takip konusu nedir? Ölümcül Takip filmi oyuncuları kimlerdir, hangi yıl çekildi?

James McTeigue yönetmenliğini üstlendiği Ölümcül Takip filmi 29 Mayıs 2015 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde gösterime girmiştir. Peki Ölümcül Takip filmi oyuncuları kimlerdir? Ölümcül Takip filmi oyuncuları kimlerdir? Ayrıntılar haberimizde...
Milla Jovovich, Devlet tarafından pasaport ve vize işlemlerinden sorumlu olarak Londra’daki ABD konsolosluğuna atanır. Bir bombalı saldırıda tüm ekip arkadaşları öldürülünce kendini ateş hattının ortasında bulur. Hedeftedir, işlemediği suçlardan üzerine yıkılmıştır, gözden düşmüştür ve kaçmaktadır.
Adını temize çıkarmak için mücadele etmeli ve yeni yıl arifesinde Times Meydanına yapılacak bir terörist saldırıyı durdurmak zorundadır…
Ölümcül Takip filminin oyuncuları:
Pierce Brosnan
Milla Jovovich
Dylan McDermott
Angela Bassett
Aksiyon ve gerilim türündeki Ölümcül Takip filmi 2015 yapımıdır.
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