Ölümden döndü, arkadaşını ve çocuklarını son anda kurtardı

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Köprübaşı Mahallesi Sedirler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merkez istikametinden adliye istikametine seyir halinde olan plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarpmamak için direksiyonu kırdı. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki marketin önünde bekleyen iş yeri sahibi Musa Başak ile sohbet ettiği arkadaşı Abdullah Fidan ve iki çocuğunun üzerine savruldu.

HEM KENDİNİ HEM DE İKİ ÇOCUĞU VE ARKADAŞINI KURTARDI

Otomobilin üzerlerine geldiğini fark eden market sahibi Musa Başak, önce arkadaşı Abdullah Fidan'ı itekledikten sonra son hamleyle geri çekildi. Yaptığı anlık hamleyle otomobilin altında kalmaktan kurtulan market sahibi, aynı zamanda iki çocuğuyla birlikte arkadaşını da araç altında kalmaktan kurtardı. Otomobilin savrulması sonucu aynanın çarptığı baba Abdullah Fidan kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yaşanan kaza anı ise marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.