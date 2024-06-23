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Ölümden dönen Ahu Tuğba'nın kızı anlattı! "Doktorları dinlemeyip..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
23.06.2024 08:14
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Kızı Anjelik ile Amerika'da yaşayan Ahu Tuğba zor günler geçiriyor. Son olarak ölümden dönen Tuğba'nın sağlık durumunu kızı Anjelik anlattı. Ahu Tuğba'nın kızı annesinin doktorların sözünü dinlemediği için bunları yaşadığını da söyledi.

Ölümden dönen Ahu Tuğba'nın kızı anlattı! "Doktorları dinlemeyip..."

Yeşilçam'ın güzel oyuncularından Ahu Tuğba geçen nisan ayında da Los Angeles'ta trafik kazası geçirmişti. Kaburgaları kırılan ve ameliyat olan Tuğba, 3 hafta yoğun bakımda tedavi gördükten sonra mayıs ayında taburcu olmuştu.

Ancak Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Ahu Tuğba'nın sağlık sorunları bitmedi. Zor günler geçiren oyuncu evde baygın halde kızı tarafından bulundu.

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Kızı ile Amerika'da yaşayan Tuğba hastaneye kaldırıldı. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin, annesinin son sağlık durumu hakkındaOlcay Ünal Sert’e konuştu.

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EVE GİDİNCE ŞOKE OLDU

Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin; "Annem fizik tedavide yürüteç ile yürüyordu, çok kırıklı kaburga ameliyatı geçirmişti. Maalesef doktorları dinlemedi, kesinlikle uçağa binmemesi gerekirken 5,5 saatlik yolculukla Los Angeles'tan Miami'ye geçti. Eve geldiğinde annemi fenalaşmış bir şekilde buldum. Acilen ambulansla hastaneye yetiştirdim. 2 saat sonra evde olsam he şey çok geç olabilirdi" dedi.


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Ahu Tuğba
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