Mynet Trend

Ölümden saniyelerle böyle kurtuldu

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 12.03.2019 10:43 | Son Güncelleme

Londra'da kaldırımda yürüyen bir kişi ölümden saniyelerle kurtuldu. Yaşanan o anlar anbean kameraya yansıdı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da kaldırımda yürüyen bir yaya ölümden kıl payı kurtuldu. Bir binadan kopan moloz yığını şanslı adamın geçişinden saniyeler sonra büyük bir gürültüyle yere düştü. Çevredeki bir dükkanın güvenlik kamerası yaşananları böyle kaydetti.

Meğer onlar da bağımlıymış! İşte erkeklerin en çok yaptırdığı estetikler Meğer onlar da bağımlıymış! İşte erkeklerin en çok yaptırdığı estetikler
Havalimanında bebeğini unutan kadın yolcu uçağını geri döndürdüHavalimanında bebeğini unutan kadın yolcu uçağını geri döndürdü
Orada söylediği türkü hızla yayıldıOrada söylediği türkü hızla yayıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ingiltere Londra

En Çok Okunan Trend Haberler

Avukatlık ücretini 'keçiyle' ödedi

Avukatlık ücretini 'keçiyle' ödedi

Mehmet Ali Erbil aylar sonra paylaştı!

Mehmet Ali Erbil aylar sonra paylaştı!

Bu görüntüler rekor kırdı

Bu görüntüler rekor kırdı

Tam 40 kilogram! Gören şaştı kaldı

Tam 40 kilogram! Gören şaştı kaldı

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Damat düğünde pastayla şaka yapan gelini tokatladı!

Damat düğünde pastayla şaka yapan gelini tokatladı!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Bir anda yanında belirdi! Uyuyan kadına saldırdı

Bir anda yanında belirdi! Uyuyan kadına saldırdı

Büyük rezillik! Herkesin gözü önünde 'ölüyü diriltti!'

Büyük rezillik! Herkesin gözü önünde 'ölüyü diriltti!'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni bir tür keşfedildi! Bilim dünyasında büyük heyecan

Yeni bir tür keşfedildi! Bilim dünyasında büyük heyecan

Cinsel münasebeti engelleyen kızını öldürdü!

Cinsel münasebeti engelleyen kızını öldürdü!

Havalimanında bebeğini unutan kadın yolcu uçağını geri döndürdü

Havalimanında bebeğini unutan kadın yolcu uçağını geri döndürdü

Tarihi Kanyon'da söylediği türkü sosyal medyada tıklanma rekorları kırıyor

Orada söylediği türkü hızla yayıldı

Polis memuru brandaya dolanan köpeği kurtardı

İzleyenleri duygulandıran görüntü

First lady dublör mü kullanıyor?

First lady dublör mü kullanıyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.