Ölümden saniyelerle böyle kurtuldu

İngiltere'nin başkenti Londra'da kaldırımda yürüyen bir yaya ölümden kıl payı kurtuldu. Bir binadan kopan moloz yığını şanslı adamın geçişinden saniyeler sonra büyük bir gürültüyle yere düştü. Çevredeki bir dükkanın güvenlik kamerası yaşananları böyle kaydetti.
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