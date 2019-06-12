Ölümden saniyelerle kurtuldular

Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas’ta şehir merkezinde Kemalibnihümam Caddesi üzerinde meydana geldi.

T.T. yönetimindeki araç cadde üzerinde hızla seyrederken aynı yönde gitmekte olan polis memuru C.C. yönetimindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile bu araç da yol kenarında park halindeki otomobile çarptı. Kazanın etkisi ile polis memuru C.C. ve aynı araçta bulunun eşi ve kızı hafif şekilde yaralandı. Ailenin Cumhuriyet Üniversitesi’nde okuyan kızlarının mezuniyet töreni için Sivas’a geldiği öğrenildi. Yaralılar Sivas Numune Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Olay sonrası kaçan T.T. polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Bu anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada, kaldırımda yürüyen 3 kişinin de son anda kurtulduğu görüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

