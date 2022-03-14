Ölüme terk etti... Çöp torbasına sarıp diri diri gömdü!

Preston, Leyland'dan Inga Ozola, tıbbi tedavisini karşılayamadığı için Spencer'ı acı içinde ölmeye terk etti.

Bir çift, mucizevi bir şekilde, sahibi tarafından gömülen köpeği iki ayrı olay sonrası oluşan iki bacak kırığı ve sinir hasarı ile kendinden geçmiş halde buldu.

Çift, 27 Nisan 2019'da Worden Park yakınlarında uzak bir yerde çöp poşetine sarılmış halde buldukları Spencer'ı köpeklerinin koklayarak fark ettiğini söyledi. Onu eve götürdüklerini ve komşularının da durumu Hayvanlara Karşı Zulmü Önleme Derneği’ne bildirdiğini anlattılar.

Müfettişler, Spencer'ın bulunmasının gömülü olduğu alanın tenhalığı göz önüne alındığında "büyük bir şans" olduğunu söyledi.

Köpek, acil tedavi için Salford'daki Hayvan Hastanesine götürüldü, ancak ne yazık ki iki gün sonra acılarına son verilmesine karar verildi ve uyutuldu.

Olaydan sonra Spencer'ın daha yedi haftalık köpek yavrusu olduğu doğrulandı.

MASRAFLARI KARŞILAYAMADI

Müfettişler, Ozola'yı bulmayı başardılar. Ozola, onlara bir sürü Pomeranian yetiştirdiğini ve Spencer'ın ilk olayda diğer köpeklerle oynarken bacağını yaraladığını söyledi.

Ozola köpeği Nisan ayı başlarında Vets4Pets'e götürdü ve röntgende sağ kaval kemiğinde kırık olduğu ortaya çıktı.

23 Nisan'da Spencer ile birlikte bir takip muayenesi için geri döndü ve ek bir röntgen filmi kırığın yerinden çıktığını gösterdi.

Ozola'ya 2.000 £ karşılığında cerrahi onarım, uzuv amputasyonu veya ötenazi gibi üç seçenek verildi.

Sahibi, seçeneklerini değerlendirmek için Spencer'ı eve götürdü ve masraflara yardımcı olabilmesi için mali yardıma başvurdu, ancak talebi uygun görülmedi.

Veteriner raporuna göre, 8 Nisan'da Spencer'ın kırıldığı sırada Ozola makul bir şekilde davranmış ve onu veteriner tedavisine almıştı.

Ancak daha sonra Spencer’ın sağ ön ayağında ikinci bir kırık oluştu ve bu ek yaralanma için bakım sağlandığını gösteren hiçbir kanıt yoktu.

Ozola'nın güvenlik kamerası görüntüleri, Spencer'ın sözde onu verdiği gün gömüldüğü bölgeye doğru sırt çantasıyla yürüdüğünü gösteriyor.

ÖMÜR BOYU MEN EDİLDİ

45 yaşındaki Ozola, başlangıçta Preston Sulh Ceza Mahkemesi'nde yargılandı, hayvanları korumaya ilişkin olaylardan suçlu bulundu ve Eylül ayında hapis cezasına çarptırıldı.

4 Mart Cuma günü, yeni bir duruşmada hakim Ozola'nın mahkumiyete karşı temyiz başvurusunu reddetti, toplam 4.000 sterlin ödemesine karar verdi ve 18 aylık hayvan sahibi olma yasağını ömür boyu men şeklinde değiştirdi.

Müfettişleri "Bu, genç bir yavru köpeğin, yaraları için ihtiyaç duyduğu veteriner tedavisini alamayarak ve daha sonra canlı canlı gömülerek acı çektiği trajik bir vakaydı." diye ifade ettiler.



