Ölümsüzlük Oyunu filmi 8 Ağustos 2022 Pazartesi gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Orjinal adı Selfless olan film Dram türündedir. Peki Ölümsüzlük Oyunu filminin konusu nedir? Ölümsüzlük Oyunu filminin oyuncuları kimler? Ayrıntılar haberimizde...

ÖLÜMSÜZLÜK OYUNU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Ölümsüzlük Oyunu filminin konusu:

"Çok zengin bir işadamı olan Damian (Ben Kingsley), ömrünün son demlerinde kanserle mücadele etmektedir. Ancak hastalık kötüye gitmiştir ve bilinen tedavi yöntemleri işe yaramamıştır. Artık hayatından umut kesilen Damian, son bir kez şansını yeni bir tedavi yöntemiyle denemeyi kabul eder. Yapılan işlem sonucunda tüm bilinci genç ve sağlıklı bir bedene (Ryan Reynolds) aktarılır. Yeni bedeninde ilk başta her şey harika görünse de, o bedenin eski sahibinin geçmişindeki karanlık olayları keşfettikçe ve gizli bir servis tarafından arandığını fark edince kendini hiç beklemediği bir macerayla yüz yüze bulur."

ÖLÜMSÜZLÜK OYUNU FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Ryan Reynolds,

Ben Kingsley,

Natalie Martinez,

Matthew Goode,

Victor Garber

