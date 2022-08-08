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Ölümsüzlük Oyunu filminin konusu nedir? Ölümsüzlük Oyunu filminin oyuncuları kimler?

08.08.2022 19:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ölümsüzlük Oyunu filmi 8 Ağustos 2022 Pazartesi günü televizyon yayın akışında yer alması sebebiyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Yönetmenliğini Tarsem Singh'ın üstlendiği film ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki Ölümsüzlük Oyunu filminin konusu nedir? Ölümsüzlük Oyunu filminin oyuncuları kimler? İşte merak edilen soruların yanıtı...

Ölümsüzlük Oyunu filminin konusu nedir? Ölümsüzlük Oyunu filminin oyuncuları kimler?

Ölümsüzlük Oyunu filmi 8 Ağustos 2022 Pazartesi gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Orjinal adı Selfless olan film Dram türündedir. Peki Ölümsüzlük Oyunu filminin konusu nedir? Ölümsüzlük Oyunu filminin oyuncuları kimler? Ayrıntılar haberimizde...

ÖLÜMSÜZLÜK OYUNU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Ölümsüzlük Oyunu filminin konusu:

"Çok zengin bir işadamı olan Damian (Ben Kingsley), ömrünün son demlerinde kanserle mücadele etmektedir. Ancak hastalık kötüye gitmiştir ve bilinen tedavi yöntemleri işe yaramamıştır. Artık hayatından umut kesilen Damian, son bir kez şansını yeni bir tedavi yöntemiyle denemeyi kabul eder. Yapılan işlem sonucunda tüm bilinci genç ve sağlıklı bir bedene (Ryan Reynolds) aktarılır. Yeni bedeninde ilk başta her şey harika görünse de, o bedenin eski sahibinin geçmişindeki karanlık olayları keşfettikçe ve gizli bir servis tarafından arandığını fark edince kendini hiç beklemediği bir macerayla yüz yüze bulur."

ÖLÜMSÜZLÜK OYUNU FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Ryan Reynolds,

Ben Kingsley,

Natalie Martinez,

Matthew Goode,

Victor Garber

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