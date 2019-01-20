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Ölümün eşiğindeydi... Bir de son halini görün

zeynep.ok zeynep.ok
YAŞAM  | 20.01.2019 16:32 | Son Güncelleme

Ölümün eşiğindeyken bulunan bu kedinin son halini görenler herkesi çok şaşırtacak... Gözlerini dahi açamayan Cotton için Carmen Weinberg elinden gelen her şeyi yaptı ve onu hayata döndürdü.

Ölümün eşiğindeydi... Bir de son halini görün

Onu bulduklarında gözlerini açamıyor, yemek bulamıyor ve yara bere içindeydi... Florida'da hayvanseverler tarafından bu zavallı kedicik neredeyse ölmek üzereydi... Parazitlerin bir kısmını sardığı bu kediye Carmen Weinberg yardım elini uzattı. Weinberg onu bulur bulmaz hemen tedavi için veterinere götürdü ve sabırla iyi olmasını bekledi...

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'Tek başına ve çok zayıftı çünkü gözlerini açamadığı için yiyecek bulamıyordu" diyen Carmen önce onun temizliğini yaptı. Ardından Cotton'un -evet adı buydu- vitamin dolu besinler, hindistancevizi yağı, kremler ve antibiyotiklerle bakımı yapıldı. Her gün biraz daha gevşeyen güzel kedi yavaş yavaş kendine gelmeye başladı.

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"Kediler iyileşmek için insanlara bağımlıdır ama her zaman yardım isteyemezler" diyen Carmen "Onu birçok insanın gördüğüne eminim ama yalnızca bir kişi yardım eli uzattı" diyor.
Kör olduğu düşünülen kedinin bakımı yapıldıktan sonra da sağlıklı görebileceğini ihtimal verilmiyordu, ancak Cotton dirençli çıktı ve ona yardım eli uzatanlara harika bir sürpriz yaptı.

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Carmen'e birçok arkadaşı yardım etti ve Cotton yavaş yavaş kendine geldiğinde güzel gözleriyle herkesi kendine hayran bıraktı.

Bir gözü mavi bir gözü ela olan Cotton uzun bir bakımın ardından sağlıklı ve hareketli bir erkek kediye dönüştü.

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Uzun bir bakımın ardından kendine gelen Cotton için Carmen'e çok fazla sahiplenme talebi geliyor. Ancak Carmen Cotton ile bir bağ kurduğunu ve onu yanından ayırmak istemediğini söylüyor.

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Animal Friends Project adında hayvanlara yardım eden bir ağ kuran Carmen Weinberg insanlara şöyle sesleniyor: “Benim tavsiyem, lütfen onları görmezden gelmeyin. Herkes hayvanlara yardım edebilir. Birçok hasta sokak kedisi canayakındır. Onları bir sandık içine koyup veterinere götürmek çok kolay. İnsanlar tıbbi bakım için para ödeyemiyorlarsa fotoğraf çekip yarım isteyebilirler. ”

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