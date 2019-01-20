Ölümün eşiğindeydi... Bir de son halini görün

Onu bulduklarında gözlerini açamıyor, yemek bulamıyor ve yara bere içindeydi... Florida'da hayvanseverler tarafından bu zavallı kedicik neredeyse ölmek üzereydi... Parazitlerin bir kısmını sardığı bu kediye Carmen Weinberg yardım elini uzattı. Weinberg onu bulur bulmaz hemen tedavi için veterinere götürdü ve sabırla iyi olmasını bekledi...

'Tek başına ve çok zayıftı çünkü gözlerini açamadığı için yiyecek bulamıyordu" diyen Carmen önce onun temizliğini yaptı. Ardından Cotton'un -evet adı buydu- vitamin dolu besinler, hindistancevizi yağı, kremler ve antibiyotiklerle bakımı yapıldı. Her gün biraz daha gevşeyen güzel kedi yavaş yavaş kendine gelmeye başladı.

"Kediler iyileşmek için insanlara bağımlıdır ama her zaman yardım isteyemezler" diyen Carmen "Onu birçok insanın gördüğüne eminim ama yalnızca bir kişi yardım eli uzattı" diyor.

Kör olduğu düşünülen kedinin bakımı yapıldıktan sonra da sağlıklı görebileceğini ihtimal verilmiyordu, ancak Cotton dirençli çıktı ve ona yardım eli uzatanlara harika bir sürpriz yaptı.