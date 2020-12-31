Ölümün eşindeydi! İşkenceye uğrayan kedinin değişimi

Önceki sahipleri tarafından işkenceye uğrayan ve bakımsız bırakılan kedi Molly, sağlık ekipleri tarafından bulunduğunda ölümün eşiğindeydi.

Veterinerler kulak kanalında bir tümör buldular ve zayıftı, kedi gribinden muzdaripti ve kulak enfeksiyonu geçiriyordu. Veterinerler tümörü çıkarmak için ameliyat ettiler ancak gerçekten iyileşip iyileşmeyeceğinden emin değildiler. Hızlı bir şekilde iyileşmesiyle veterinerleri bile şaşırtan yavru kedi, yeni ailesiyle artık çok mutlu.

Onu sahiplenen ve evini açan Jackson şöyle konuşuyor: 'Ona Noel için yeni bir ev verebildiğim için çok mutluyum. O olmasaydı hayat zaten aynı olmazdı. O kadar mutlu ve şefkatli bir küçük şey ki. Hızlıca iyileşiyor, inanılmaz derecede eğlenceli ve gerçek bir yaşam sevinci olan küçük bi arkadaşım.'

