Ölümüne dair detayları anlatmıştı! Müjdat Gezen Cüneyt Arkın'ın cenazesinde fenalaştı

Kalbinin durması nedeniyle kaldırıldığı hastanede iki gün önce hayatını kaybeden usta oyuncu Cüneyt Arkın’ın naaşı Taksim Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenin ardından öğlen namazına müteakip Teşvikiye Camii'ne getirildi. Usta sanatçı Müjdat Gezen, Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın'ın cenaze törenindeydi.

Habertürk’ün haberine göre, Arkın'ı son yolculuğunda yalnız bırakmayan Müjdat Gezen yaşanan izdiham nedeniyle fenalaştı. Geçen günlerde koronavirüsü atlatan Gezen'in, daha sonra kalabalıktan uzaklaşmak adına camiden ayrıldığı ve otomobiline yöneldiği öğrenildi.

"YATAKTAN DÜŞÜYOR VE KALBİ DURUYOR"

Usta oyuncunun öldüğü gün üzüntüsünü ifade eden tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen, 3 gün önce konuştuklarını ve Arkın'ın "Nefes almakta zorlanıyorum" dediğini belirtmişti.

Gezen, "Doktorumu yanına gönderdim, muayene etti. KOAH hastalığı olduğunu tespit ettiler. Bir ahbaptan oksijen makinesi aldık ama dün gece yataktan düşüyor ve kalbi duruyor. Ambulansta ve hastanede uğraşıyorlar ancak geri döndüremiyorlar. Çok sevdiğim bir ağabeyimi kaybettim" dedi.



