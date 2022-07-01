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Ölümüne dair detayları anlatmıştı! Müjdat Gezen Cüneyt Arkın'ın cenazesinde fenalaştı

01.07.2022 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cüneyt Arkın'ın cenaze törenine milyonlarca insan katıldı. Cenazede usta sanatçı Müjdat Gezen de vardı. Geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada "Yataktan düşüyor ve kalbi duruyor" diyerek usta oyuncunun ölümüne dair detayları anlatan Gezen, arkadaşını son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Müjdat Gezen yaşanan izdiham nedeniyle cenazede fenalaştı.

Ölümüne dair detayları anlatmıştı! Müjdat Gezen Cüneyt Arkın'ın cenazesinde fenalaştı

Kalbinin durması nedeniyle kaldırıldığı hastanede iki gün önce hayatını kaybeden usta oyuncu Cüneyt Arkın’ın naaşı Taksim Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenin ardından öğlen namazına müteakip Teşvikiye Camii'ne getirildi. Usta sanatçı Müjdat Gezen, Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın'ın cenaze törenindeydi.

Habertürk’ün haberine göre, Arkın'ı son yolculuğunda yalnız bırakmayan Müjdat Gezen yaşanan izdiham nedeniyle fenalaştı. Geçen günlerde koronavirüsü atlatan Gezen'in, daha sonra kalabalıktan uzaklaşmak adına camiden ayrıldığı ve otomobiline yöneldiği öğrenildi.

Ekran Alıntısı

"YATAKTAN DÜŞÜYOR VE KALBİ DURUYOR"

Usta oyuncunun öldüğü gün üzüntüsünü ifade eden tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen, 3 gün önce konuştuklarını ve Arkın'ın "Nefes almakta zorlanıyorum" dediğini belirtmişti.

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Gezen, "Doktorumu yanına gönderdim, muayene etti. KOAH hastalığı olduğunu tespit ettiler. Bir ahbaptan oksijen makinesi aldık ama dün gece yataktan düşüyor ve kalbi duruyor. Ambulansta ve hastanede uğraşıyorlar ancak geri döndüremiyorlar. Çok sevdiğim bir ağabeyimi kaybettim" dedi.

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Cüneyt Arkın Müjdat Gezen
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