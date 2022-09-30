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Ölümüyle milyonları ağlatmıştı! Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu'nun sevgilisi de çok ünlü çıktı

30.09.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Yargı, geçtiğimiz haftalarda ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Mehmet Yılmaz Ak, Uğur Aslan ve Şükran Ovalı gibi isimlerin paylaştığı Yargı dizisine, Neva karakterine hayat veren Başak Gümülcinelioğlu'nun vedası damga vurdu. Seyirciyi yasa boğan Başak Gümülcinelioğlu'nun kameralar ardındaki yaşamı merak konusu oldu. Bakın güzel oyuncunun sevgilisi kim çıktı.

Ölümüyle milyonları ağlatmıştı! Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu'nun sevgilisi de çok ünlü çıktı

Güzel oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici senaryosuyla izleyicinin gönlüne taht kuran Yargı dizisine veda etti. Başak Gümülcinelioğlu'nun canlandırdığı 'Neva' karakterinin ölümü, seyirciyi derinden sarsarken, dizide abisini canlandıran Mehmet Yılmaz Ak'ın oyunculuğu, milyonları gözyaşlarına boğdu. Öte yandan Başak Gümülcinelioğlu'nun özel hayatı, izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Güzel oyuncunun sevgilisinin Sen Çal Kapımı dizisinin yıldızı olduğunu duyanlar şaşıp kaldı.

31 yaşındaki başarılı oyuncu Başak Gümülcinelioğlu; henüz lise yıllarındayken Londra, Cenevre ve Brüksel'de eğitim gördü.

Ölümüyle milyonları ağlatmıştı! Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu'nun sevgilisi de çok ünlü çıktı

Bir dönem ABD'de yaşayan güzel oyuncu, orada bulunduğu yıllarda tiyatro ile ilgilendi ancak yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Türkiye'ye dönmek zorunda kaldı.

Ölümüyle milyonları ağlatmıştı! Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu'nun sevgilisi de çok ünlü çıktı

Bahçeşehir Üniversitsesi'nde mimarlık eğitimi alan yıldız, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yine mimarlık üzerine yüksek lisans yaptı.

Ölümüyle milyonları ağlatmıştı! Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu'nun sevgilisi de çok ünlü çıktı

Oyunculuğa olan ilgisini hiçbir zaman kaybetmeyen ünlü oyuncu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı. Sonrasında Londra'da bulunan LAMDA oyunculuk kursuna kabul edildi.

Ölümüyle milyonları ağlatmıştı! Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu'nun sevgilisi de çok ünlü çıktı

Türkiye'ye döndükten sonra bir süre halk tiyatrosunda çalışan Başak Gümülcinelioğlu, 2016 yılında yer aldığı Kalbim Yangın Yeri dizisiyle ekran macerasına adım attı.

Ölümüyle milyonları ağlatmıştı! Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu'nun sevgilisi de çok ünlü çıktı

  1. Gün, Erkenci Kuş ve Sen Çal Kapımı gibi dizilerde rol alan yıldız, Yargı dizisiyle ününe ün kattı.

Ölümüyle milyonları ağlatmıştı! Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu'nun sevgilisi de çok ünlü çıktı

Yargı dizisinde Hakim Neva karakterine hayat veren Başak Gümülcinelioğlu, ani vedasıyla izleyiciyi üzdü.

Ölümüyle milyonları ağlatmıştı! Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu'nun sevgilisi de çok ünlü çıktı

SEVGİLİSİNİ GÖREN ŞAŞIP KALDI

Özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan güzel oyuncunun sevgilisi de ünlü çıktı.

Ölümüyle milyonları ağlatmıştı! Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu'nun sevgilisi de çok ünlü çıktı

Başak Gümülcinelioğlu, uzun bir süredir Sen Çal Kapımı dizisindeki rol arkadaşı Çağrı Çıtanak ile doludizgin bir aşk yaşıyor.

Ölümüyle milyonları ağlatmıştı! Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu'nun sevgilisi de çok ünlü çıktı

Aslen Hataylı olan Çağrı Çıtanak; Küçük Sırlar, Vatanım Sensin, Şeref Meselesi ve Babam Sınıfta Kaldı gibi yapımlarda rol almıştı.

Ölümüyle milyonları ağlatmıştı! Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu'nun sevgilisi de çok ünlü çıktı

Mutlu bir beraberlik yaşayan ikili, aşk pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Ünlü çiftin pozlarına, beğeni ve yorum yağıyor.

Ölümüyle milyonları ağlatmıştı! Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu'nun sevgilisi de çok ünlü çıktı

Çağrı Çıtanak, daha önce Mucize Doktor ile yıldızı parlayan güzel oyuncu Hazal Türesan ile aşk yaşamıştı.

Ölümüyle milyonları ağlatmıştı! Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu'nun sevgilisi de çok ünlü çıktı

Tatlı İntikam dizisinde tanışan çiftin arkadaşlığı, kısa sürede aşka dönüşmüştü.

Ölümüyle milyonları ağlatmıştı! Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu'nun sevgilisi de çok ünlü çıktı

Uzun yıllar birlikte olan çiftin evleneceği beklenirken; ikili, sessiz sedasız yollarını ayırmışlardı.

Ölümüyle milyonları ağlatmıştı! Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu'nun sevgilisi de çok ünlü çıktı


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