Ölümüyle milyonları ağlatmıştı! Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu'nun sevgilisi de çok ünlü çıktı

Güzel oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici senaryosuyla izleyicinin gönlüne taht kuran Yargı dizisine veda etti. Başak Gümülcinelioğlu'nun canlandırdığı 'Neva' karakterinin ölümü, seyirciyi derinden sarsarken, dizide abisini canlandıran Mehmet Yılmaz Ak'ın oyunculuğu, milyonları gözyaşlarına boğdu. Öte yandan Başak Gümülcinelioğlu'nun özel hayatı, izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Güzel oyuncunun sevgilisinin Sen Çal Kapımı dizisinin yıldızı olduğunu duyanlar şaşıp kaldı.

31 yaşındaki başarılı oyuncu Başak Gümülcinelioğlu; henüz lise yıllarındayken Londra, Cenevre ve Brüksel'de eğitim gördü.

Bir dönem ABD'de yaşayan güzel oyuncu, orada bulunduğu yıllarda tiyatro ile ilgilendi ancak yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Türkiye'ye dönmek zorunda kaldı.

Bahçeşehir Üniversitsesi'nde mimarlık eğitimi alan yıldız, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yine mimarlık üzerine yüksek lisans yaptı.

Oyunculuğa olan ilgisini hiçbir zaman kaybetmeyen ünlü oyuncu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı. Sonrasında Londra'da bulunan LAMDA oyunculuk kursuna kabul edildi.

Türkiye'ye döndükten sonra bir süre halk tiyatrosunda çalışan Başak Gümülcinelioğlu, 2016 yılında yer aldığı Kalbim Yangın Yeri dizisiyle ekran macerasına adım attı.

Gün, Erkenci Kuş ve Sen Çal Kapımı gibi dizilerde rol alan yıldız, Yargı dizisiyle ününe ün kattı.

Yargı dizisinde Hakim Neva karakterine hayat veren Başak Gümülcinelioğlu, ani vedasıyla izleyiciyi üzdü.

SEVGİLİSİNİ GÖREN ŞAŞIP KALDI

Özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan güzel oyuncunun sevgilisi de ünlü çıktı.

Başak Gümülcinelioğlu, uzun bir süredir Sen Çal Kapımı dizisindeki rol arkadaşı Çağrı Çıtanak ile doludizgin bir aşk yaşıyor.

Aslen Hataylı olan Çağrı Çıtanak; Küçük Sırlar, Vatanım Sensin, Şeref Meselesi ve Babam Sınıfta Kaldı gibi yapımlarda rol almıştı.

Mutlu bir beraberlik yaşayan ikili, aşk pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Ünlü çiftin pozlarına, beğeni ve yorum yağıyor.

Çağrı Çıtanak, daha önce Mucize Doktor ile yıldızı parlayan güzel oyuncu Hazal Türesan ile aşk yaşamıştı.

Tatlı İntikam dizisinde tanışan çiftin arkadaşlığı, kısa sürede aşka dönüşmüştü.

Uzun yıllar birlikte olan çiftin evleneceği beklenirken; ikili, sessiz sedasız yollarını ayırmışlardı.



