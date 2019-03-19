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Ölümüyle sevenlerini yasa boğan Ümit Yesin kimdir?

Serpil Bayar Serpil Bayar
YAŞAM  | 19.03.2019 14:19 | Son Güncelleme

Cennet Mahallesi'nin Muharrem'i olarak akıllara kazınan Ümit Yesin 65 yaşında hayatını kaybetti. Yıllardır ekranlarda görmeye alışık olduğumuz usta oyuncu ve tiyatrocunun hayatı ise merak konusu oldu. Ümit Yesin kimdir? İşte merak edilen hayat hikayesine dair ayrıntılar...

Ölümüyle sevenlerini yasa boğan Ümit Yesin kimdir?

ÜMİT YESİN KİMDİR?

Ümit Yesin, 28 Ocak 1954 tarihinde Ankara’da doğmuştur. İstanbul-Ankaraarasında geçen bir çocukluğu oldu. 1969 yılında İstanbul’a taşındılar. İlkokul ve ortaokulu Ankara’da bitiren Ümit Yesin, liseyi İstanbul’da bitirdi.

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Yüksek okul ve konservatuar öğrenimini İstanbul’da yaptı. 1970 yılında Bakırköy Halkevinde amatör olarak tiyatroya başladı. Daha sonra da Üstün Asutay’ın sahibi olduğu Bakırköy Komedi Tiyatrosunda profesyonel olarak tiyatroya devam etti. Sonrasında büyük usta Muammer Karaca tarafından konservatuara girmeye teşvik edildi.

Ümit Yesin

Genellikle yardımcı oyuncu rollerinde oynayan Ümit Yesin, Müjdat Gezen Tiyatrosu, Tiyatrokare gibi topluluklarda çalıştı.

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Ümit Yesin, 1989 yılında TRT’de ekranlara gelen Hanımın çiftliği adlı dizideki Kabak Hafız ve 2007 yılında özel bir kanalda yayınlanan Yol Arkadaşım adlı dizideki Rıza Elmastaş karakteri,Çiçek takside Şeker Kazım, Cennet mahallesinde Muharrem, Akasya durağında Duran Ağa karakterleri ile herkes tarafından tanındı.

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1989 yılında TRT’de yayınlanan “Hanımın çiftliği” adlı dizideki Kabak Hafız rolünü oynarken Gülben Ergen, İlknur Bozkurt, Fikret Hakan, Bulut Aras, Meral Orhonsay, Ülkü Ülker, Aydemir Akbaş, Sami Hazinses, Merih Fırat, Ünsal Emre, Efkan Efekan, Erol Taş ile birlikte ekran karşısına geçti.

Zoraki-Damat

1995 ile 2003 yılları arasında ”Çiçek Taksi” adlı dizide Erol Günaydın, Eşref Kolçak, Bekir Aksoy, Volkan Ünal, Peker Açıkalın, Cengiz Küçükayvaz, Volkan Severcan, Civan Canova, Tuna Arman, Evin Esen, Necati Bilgiç, Yonca Cevher, Alev Oraloğlu, Kayhan Yıldızoğlu, Aykut Oray, Gafur Uzuner, Mahmut Cevher, Şevket Çoruh, Nilgün Belgün, Selehattin Taşdöğen gibi oyuncularla birlikte rol aldı.

Ümit-Yesin-kimdir-Ümit-Yesin-biyografi-Ümit-Yesin-resimleri-Ümit-Yesin-aslen-nereli-asla-vazgeçmem-tayyar

2004 ile 2007 yılları arasında “Cennet Mahallesi” adlı dizide Müjdat Gezen, Melek Baykal, Özkan Uğur, Alişan, Çağla Şikel, Zeki Alasya, Aylin Kabasakal, Serhat Özcan, Buket Dereoğlu, Levent Tülek ile birlikte rol aldı ve akıllara kazındı.

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Ümit Yesin, oyuncu Evin Esen ile evlendi. Uzun bir süre evli kalan çift, 2011 yılında boşandı.

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