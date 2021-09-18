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Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğmuştu! Defne Joy Foster'ın oğlu Can büyüdü

18.09.2021 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2011 yılında vefat ederek sevenlerini yasa boğan Defne Joy Foster'ın oğlu Can Kılıç Solmaz'ın son halini görenler hayret etti. Annesi vefat ettiğinde henüz bebek olan Can, geçtiğimiz Haziran ayında 12. yaşını kutladı.

Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğmuştu! Defne Joy Foster'ın oğlu Can büyüdü

Sihirli Annem dizisinde hayat verdiği Eda karakteriyle hafızalarda yer edinen Defne Joy Foster, 2011 yılında vefat ederek sevenlerini üzmüştü. Defne Joy Foster hayatını kaybettiğinde henüz 2 yaşında olan Can, bu sene 12 yaşına girdi. işte Can Foster'ın son hali:

Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğmuştu! Defne Joy Foster'ın oğlu Can büyüdü

Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğmuştu! Defne Joy Foster'ın oğlu Can büyüdü

Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğmuştu! Defne Joy Foster'ın oğlu Can büyüdü

BABASI ÖZENLE BÜYÜTTÜ

Defne Joy Foster'ın vefat ettiği dönem evli olduğu eşi Yasin Solmaz, Foster'ın ölümü ardından yeniden bir aile kurdu ve oğlu Can ile bizzat kendisi ilgilendi.

Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğmuştu! Defne Joy Foster'ın oğlu Can büyüdü

DEFNE JOY FOSTER NEDEN ÖLDÜ?

Defne Joy Foster, 2 Şubat 2011 tarihinde astım krizinin tetiklediği bir bağlı kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yummuştu. Foster'ın cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğmuştu! Defne Joy Foster'ın oğlu Can büyüdü

DEFNE JOY FOSTER KİMDİR?

Defne Joy Foster, 2 Eylül 1975 tarihinde Adana İncirlik Hava Üssü'nde dünyaya geldi. Annesi Türk olan oyuncunun babası, NATO'da subay olan Amerikalı Steve Foster'dır. Defne Joy Foster'ın anne ve babası boşanınca Foster annesiyle kaldı. Ortaokul ve liseyi İzmir'de okudu.

Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğmuştu! Defne Joy Foster'ın oğlu Can büyüdü

Defne Joy Foster'ın ekran macerası, Kral TV'de sunuculuk yaparak başladı. Sonrasında dizi oyunculuğuna yönelen Foster, Sihirli Annem'deki 'Eda' karakteriyle geniş kitlelerce tanındı.

DEFNE JOY FOSTER'IN YER ALDIĞI PROJELER:

-Oyunculuk-
1997: Ruhsar
2000: Beyaz Yalanlar
2000: Dadı
2003: Sihirli Annem
2006: Selena
2007: Hayal ve Gerçek

Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğmuştu! Defne Joy Foster'ın oğlu Can büyüdü

-Sunuculuk-
Çeyiz Show
Çat Kapı
Bir İş İçin Lazım
NTV Yeşil Ekran
Uzman Avı
Zula

Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğmuştu! Defne Joy Foster'ın oğlu Can büyüdü

-Yarışma-
2002: Altıncı His
2010-2011: Yok Böyle Dans


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