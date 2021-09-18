Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğmuştu! Defne Joy Foster'ın oğlu Can büyüdü

Sihirli Annem dizisinde hayat verdiği Eda karakteriyle hafızalarda yer edinen Defne Joy Foster, 2011 yılında vefat ederek sevenlerini üzmüştü. Defne Joy Foster hayatını kaybettiğinde henüz 2 yaşında olan Can, bu sene 12 yaşına girdi. işte Can Foster'ın son hali:
Defne Joy Foster'ın vefat ettiği dönem evli olduğu eşi Yasin Solmaz, Foster'ın ölümü ardından yeniden bir aile kurdu ve oğlu Can ile bizzat kendisi ilgilendi.
Defne Joy Foster, 2 Şubat 2011 tarihinde astım krizinin tetiklediği bir bağlı kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yummuştu. Foster'ın cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.
Defne Joy Foster, 2 Eylül 1975 tarihinde Adana İncirlik Hava Üssü'nde dünyaya geldi. Annesi Türk olan oyuncunun babası, NATO'da subay olan Amerikalı Steve Foster'dır. Defne Joy Foster'ın anne ve babası boşanınca Foster annesiyle kaldı. Ortaokul ve liseyi İzmir'de okudu.
Defne Joy Foster'ın ekran macerası, Kral TV'de sunuculuk yaparak başladı. Sonrasında dizi oyunculuğuna yönelen Foster, Sihirli Annem'deki 'Eda' karakteriyle geniş kitlelerce tanındı.
-Oyunculuk-
1997: Ruhsar
2000: Beyaz Yalanlar
2000: Dadı
2003: Sihirli Annem
2006: Selena
2007: Hayal ve Gerçek
-Sunuculuk-
Çeyiz Show
Çat Kapı
Bir İş İçin Lazım
NTV Yeşil Ekran
Uzman Avı
Zula
-Yarışma-
2002: Altıncı His
2010-2011: Yok Böyle Dans
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