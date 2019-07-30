Mynet Trend

'Ölüyorum, yardım edin' dedi ama kimse ikna edemedi

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 30.07.2019 09:19 | Son Güncelleme

Aydın’ın Karacasu ilçesine bağlı Cabi Mahallesinde yalnız yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen kadın, yaptığı gürültüyle mahalleyi ayağa kaldırırken 112 Acil ekiplerinin uzun süren hastaneye götürme çabası başarısız oldu.

'Ölüyorum, yardım edin' dedi ama kimse ikna edemedi

Olay saat 23.00 sıralarında Cabi Mahallesi İstiklal Caddesi Üniversite yolu üzerinde bulunan Dellazade Sokak’ta meydana geldi. Anne ve babasının vefat ettiği günden bu yana yalnız yaşadığı öğrenilen 60 yaşındaki Yüksel Beyoğlu kendine ait müstakil evde, “Ölüyorum, bayılıyorum, hastayım, yardım edin” şeklinde yüksek sesli bağırmaya başladı.

Mahalleli kadının bir rahatsızlığı olduğunu düşünüp 112 Acil Müdahale ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulans ekibi, polisin de çağrılmasıyla kapıyı açıp içeri girdi. Kendisine yardım etmek isteyen ekiplere direnen kadın, “Bayılıyorum, öleceğim” diye sızlanıp, inlemesine rağmen bir türlü hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

Mahalle halkının söylediklerine göre ambulansa binme ve doktora gitme fobisi olduğu öğrenilen kadın özel arabayla götürülme teklifini de geri çevirdi. Mahalle muhtarı da kadını ikna etmeye çalışırken yaşlı kadın bir türlü ikna olmadı. Mahallenin ayağa kalktığı olayda daha sonra olay yerinden ayrıldı.

Kaynak: İHA

PARTNERReynmen gönlünü o oyuncuya mı kaptırdı?Reynmen gönlünü o oyuncuya mı kaptırdı?
Meteoroloji'den sağanak uyarısı! Meteoroloji'den sağanak uyarısı!
'Dur' ihtarına uymayıp kaçtılar! Polis bu manzara ile karşılaştı'Dur' ihtarına uymayıp kaçtılar! Polis bu manzara ile karşılaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aydın karacasu

En Çok Okunan Trend Haberler

İğrenç olay! Kabinde elbise deneyen genç kız hayatının şokunu yaşadı

İğrenç olay! Kabinde elbise deneyen genç kız hayatının şokunu yaşadı

Şaşkına çeviren olay! Yolcunun bavulundan öyle bir şey çıktı ki...

Şaşkına çeviren olay! Yolcunun bavulundan öyle bir şey çıktı ki...

Sevinçleri sadece 2 saat sürdü! Faciaya kıl payı

Sevinçleri sadece 2 saat sürdü! Faciaya kıl payı

Hutbe tartışması kanlı bitti! İmam bıçağı çıkardı ve...

Hutbe tartışması kanlı bitti! İmam bıçağı çıkardı ve...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Büyük ikramiyeyi alan çiftçi, köyüne geri döndü

Büyük ikramiyeyi alan çiftçi, köyüne geri döndü

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sosyal medya bunu konuşuyor! 'Türksünüz' dedi ve...

Sosyal medya bunu konuşuyor! 'Türksünüz' dedi ve...

Görenler telefonlarına sarıldı!

Görenler telefonlarına sarıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den yağış uyarısı! 30 Temmuz yurtta hava durumu

Meteoroloji'den sağanak uyarısı!

'Dur' ihtarına uymadılar, hayvanları bırakıp kaçtılar

'Dur' ihtarına uymayıp kaçtılar! Polis bu manzara ile karşılaştı

Ailesi tarafından 'cadı' diye sokağa atılmıştı! İşte son hali

Ailesi tarafından 'cadı' diye sokağa atılmıştı! İşte son hali

Oltayla 12 kilogramlık pullu sazan yakaladı

Oltayla yakaladı! Tam 12 kilo 710 gram

Çiftçiler görüntüledi! Sürü halinde indiler

Çiftçiler görüntüledi! Sürü halinde indiler

2 kişinin yaralandığı kaza mahalleliyi sokağa döktü

Mahalleliyi ayağa kaldıran kaza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.