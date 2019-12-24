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Olympiakos taraftarları, VAR hakeminin evine saldırdı

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | Son Güncelleme

Olympiakos taraftarları, 0-0 biten Volo maçında golü iptal eden VAR hakeminin evine saldırdı. Olympiakos Kulübü ise maçın ardından "24 saat içinde VAR kayıtları açıklanmazsa tüm yasal işlemleri başlatacağız. Hakemlerin konuşmaları yayınlanmak zorunda" açıklamasını yaptı.

Olympiakos taraftarları, VAR hakeminin evine saldırdı

Yunanistan Süper Ligi’nin 16. haftası yine olaylara sahne oldu. Pazar günü oynanan ve 0-0’lık beraberlikle noktalanan Volos - Olympiakos müsabakasında yaşananlar olayların fitilini ateşledi. Konuk ekip Olympiakos’un müsabakada bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle VAR’ın uyarısıyla iptal edildi.

Maçın tamamlanmasıyla Olympiakos taraftarları gol pozisyonunu iptal eden VAR hakemi Angelos Evangelou’nun evini basarak, molotof kokteylli saldırı düzenledi.

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Öfkeli taraftar grubu, hakem Evangelou’nun evinin önünde havai fişekler patlattı. Hakem Angelos Evangelou’nun evinde herhangi bir yaralanma yaşanmazken, maddi hasarların meydana geldiği öğrenildi. Yaşanan olayları Yunanistan Futbol Federasyonu ise ‘Mafyatik bir saldırı’ sözleriyle kınadı.

Daha önce PAOK Başkanı Ivan Savvidis’in belinde bulunan silah ile sahaya girmesiyle gündeme gelen Yunanistan Süper Ligi’nde hakemlerin 17. haftada oynanacak olan müsabakalar çıkmayarak, ligde yaşanan olayları boykot etmesi bekleniyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Olympiakos Olympiakos-Volo Yunanistan VAR

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
beşiktaşlıların mete ve cüneytin evine de aynısını yapmaları lazım
MAÇI 90 DK İZLEDİM TAKIMI RESMEN BİÇTİ HAKEM.GOLÜ İPTAL ETTİ PEN6 YI VERMEDİ.BENCE BUNLARIN AYNILARI TÜRKİYEDE DE OLMALI.SİZ ADALETİ YÖNETEMEZSİNİZ İNSANLAR KENDİ ADALETİNİ ARAMAYA BAŞLAR VE SONUÇ İŞTE TAMDA BÖYLE OLUR...
Taraftar haklı. ofsayt filan yok buz gibi gol. hakemin evini ateşe vermek lazım.
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