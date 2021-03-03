Omega 3 deposu hamsinin faydaları saymakla bitmiyor!

Hamsi, Karadeniz ve Marmara denizinde en çok görülen ve hemen hemen herkesin severek tükettiği bir balıktır. Küçük gövdeleriyle, parlak renkleriyle ve muhteşem lezzetiyle, özellikle Karadeniz yöresinin vazgeçilmezlerinden olan hamsi Karadeniz mutfağında birçok yemek içinde kullanılmaktadır. Hamsi tava, hamsi buğulama, fırında hamsi, hamsi çorbası, hamsili pilav, hamsi kuşu bunlardan sadece birkaçıdır.

DAMAR HASTALIKLARINI ÖNLÜYOR

Hamsi, içindeki omega-3 yağı sebebi ile ciddi anlamda bir protein deposudur. Kalp ve damar hastalıklarının önlenmesinde oldukça etkili olan Omega-3’ü doğal yollarla almak oldukça önemlidir. Ancak hamsi veya diğer balık türlerinin kızartılarak tüketilmesi ne yazık ki değerli besin maddelerinin kaybolmasına sebep olmaktadır. Bu nedenle mümkünse kızartmak yerine buğulama ve fırında pişirme gibi yöntemlerle hazırlanması önerilmektedir.

HAMSİNİN FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Hamsinin en önemli faydalarından biri Omega-3, yani temel yağ asitleri açısından oldukça zengin bir balık cinsi olmasıdır. Omega-3 yağ asitleri özellikle kalp ve beyin sağlığı açısından vücudun büyük gereksinim duyduğu maddeler arasında yer alır. Kalp hastalıklarını önleyen ve kötü kolesterolle savaşan Omega-3 aynı zamanda çocukların beyin gelişimini destekler.