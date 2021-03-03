Omega 3 deposu hamsinin faydaları saymakla bitmiyor!

Hamsi, Karadeniz ve Marmara denizinde en çok görülen ve hemen hemen herkesin severek tükettiği bir balıktır. Küçük gövdeleriyle, parlak renkleriyle ve muhteşem lezzetiyle, özellikle Karadeniz yöresinin vazgeçilmezlerinden olan hamsi Karadeniz mutfağında birçok yemek içinde kullanılmaktadır. Hamsi tava, hamsi buğulama, fırında hamsi, hamsi çorbası, hamsili pilav, hamsi kuşu bunlardan sadece birkaçıdır.
Hamsi, içindeki omega-3 yağı sebebi ile ciddi anlamda bir protein deposudur. Kalp ve damar hastalıklarının önlenmesinde oldukça etkili olan Omega-3’ü doğal yollarla almak oldukça önemlidir. Ancak hamsi veya diğer balık türlerinin kızartılarak tüketilmesi ne yazık ki değerli besin maddelerinin kaybolmasına sebep olmaktadır. Bu nedenle mümkünse kızartmak yerine buğulama ve fırında pişirme gibi yöntemlerle hazırlanması önerilmektedir.
Hamsinin en önemli faydalarından biri Omega-3, yani temel yağ asitleri açısından oldukça zengin bir balık cinsi olmasıdır. Omega-3 yağ asitleri özellikle kalp ve beyin sağlığı açısından vücudun büyük gereksinim duyduğu maddeler arasında yer alır. Kalp hastalıklarını önleyen ve kötü kolesterolle savaşan Omega-3 aynı zamanda çocukların beyin gelişimini destekler.
Hamsi protein açısından oldukça zengin bir balıktır. 100 gram hamside bir yetişkinin günlük protein ihtiyacının yarısı bulunur. Protein, yeni dokuların oluşması ve dokuların onarılmasında görev aldığı için özellikle çocuk gelişiminde oldukça etkilidir.
Hamsi balığı çok çeşitli vitaminleri ihtiva eden bir besindir. B2, B12, D, E ve K vitaminleri açısından oldukça zengindir. Hamsi besin değeri açısından incelendiğinde en çok B3 vitamini içeren balıklardan biridir. B3 metabolizmayı düzenleyen ve beyin sağlığı açısından oldukça etkili olan, unutkanlığı azaltan, Alzheimer hastalığına karşı kalkan görevi gören bir vitamin çeşididir. 100 gram hamsi, günlük B3 vitamini ihtiyacının tamamına yakınını karşılar.
Hamsi, kalorisi düşük ancak protein, mineral ve vitamin oranı yüksek bir balıktır. Bu özellikler onu kilo vermek isteyenler için ideal bir tercih yapar. Hamsinin içeriğinde bulunan protein iştahı keserek doygunluk hissi verir. Yapılan bir araştırma yüksek protein içeren kahvaltıların açlık hormonu miktarını azalttığını ve midenin boşalmasını zorlaştırdığını ortaya çıkarmıştır. Yine 12 haftalık yüksek proteinli bir beslenme düzeninin kilo verme hızını iki katına çıkardığı gözlemlenmiştir.
100 gram hamsinin sadece 130 kalori olduğu ve yüksek oranda protein ihtiva ettiği göz önüne alındığında hamsi çok lezzetli bir diyet yemeği olarak düşünülebilir. Zira hamsinin kendi yağı sadece yüzde 5’tir ve omega-3 gibi vücut için son derece faydalı yağlardan oluşmaktadır.
Hamsi kalori açısından incelendiğinde pişirilme yöntemlerine ve ilave edilen malzemelere göre değişiklik gösterir:
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