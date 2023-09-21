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Ömer 24. bölüm fragmanında Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı'nın ateşli sahnesi sosyal medyayı salladı

21.09.2023 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ömer dizisi sezona hızlı başladı. Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı'nın başrolde olduğu Ömer dizisi 24. bölüm fragmanı sosyal medyayı salladı. Dizide Ömer ve Gamze'nin ateşli sahnelerine yorum yağdı.

Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Merve Dizdar gibi isimlerin yer aldığı Ömer dizisi sezona iddialı bir giriş yaptı. Yıllar sonra terk ettiği mahallesine geri dönen Gamze ve mahalledeki camii hocasının oğlu Ömer'in tüm imkânsızlıklara rağmen tutunacakları aşklarını konu edinen dizideki sahneler olay oldu.

Dizide Ömer ve Gamze rolleriyle öne çıkan Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı'nın, 4. bölüm fragmanındaki ateşli sahneleri sosyal medyada gündemde.

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Ömer 24. bölüm fragmanında yer alan müezzin Ömer ve Gamze'nin berber dükkanında seviştiği sahneye daha fragmanda binlerce yorum yağdı.

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Ömer seyircileri "İnanılmaz bir uyum", "Neler görüyor gözlerim", "Müezzin bey önce seviş sonra boşanalım yok öyle", "Ulan bu Ömer’e ne oldu be koskoca müezzin be peh" yorumlarında bulundu.

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Gökçe Bahadır Selahattin Paşalı sosyal medya tuna

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