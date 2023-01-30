Ömer 4. bölüm tek parça izle! Star Tv Ömer 4. bölüm fragmanı ile son bölüm özeti!

Star Tv'nin Ömer dizisi 4. yeni bölümü ile bu akşam yayınlanacak. Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın başrollerini paylaştığı Ömer dizisi her Pazartesi akşamı izleyicileri ekranı başına kilitliyor. Netflix'in İsrail yapımı Shtisel dizisinin uyarlaması olarak hayata geçen Ömer dizisi 4. bölümü ile heyecan dolu dakikalar yaşatacak. Ömer'in 4. bölümünde Ömer başka bir kıza evlilik teklifi eder ancak aklı hala Gamze'dedir.

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ÖMER 4. BÖLÜM ÖZETİ

Büyük umutlarla Gamze‘ye evlilik teklifi eden Ömer, aldığı cevapla hayal kırıklığına uğrar. Babasının ısrarlarına karşı artık daha fazla dayanamayarak Süreyya ile görüşmeyi kabul eder. Fakat olaylar tahmin ettiğinden de hızlı gelişecektir.

İhanete uğramanın acısıyla kıvranan Nisa, beş çocuğuyla geçimini sürdürebilmenin bir yolunu aramaktadır. Ailesinden gizli iş aramaya başlar fakat bu sırada çocukların bakımını üstlenen kızı Emine çaresiz kalır. Beklenmedik bir anda Gamze’nin Nisa’nın çocuklarına yardım eli uzatması, Gamze ve Ömer’in her şeye rağmen yeniden yakınlaşmalarına neden olur.

Kalbine söz geçirmeye çalışan Gamze, Ömer‘in hayatındaki ani gelişmelerle kendini dayanılmaz bir ızdırabın içinde bulur. Hayallerinin çok uzağında bir yola sürüklenen Ömer ise son umut ışığını Gamze’nin gözlerinde arayacaktır.



