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Ömer dizisi ilk bölümüyle sosyal medyada gündem oldu! Barış Falay imam, Selahattin Paşalı müezzin rolünde

10.01.2023 00:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'nin yeni dizisi Ömer ekrana gelen ilk bölümüyle sosyal medyada gündem oldu. Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Merve Dizdar, Zerrin Sümer'in başrollerde oynadığı Ömer dizisi farklı senaryosu ve başarılı oyunculuklarıyla çok konuşuldu. Barış Falay'ın imamlık yapan Reşat karakterine hayat verdiği dizide müezzin Ömer ile terk ettiği mahallesine yıllar sonra geri dönen Gamze'nin aşkları anlatılıyor. Ömer'in senaryo ve dini içerik uzmanlığını ise Emre Dorman üstleniyor.

Ömer dizisi ilk bölümüyle sosyal medyada gündem oldu! Barış Falay imam, Selahattin Paşalı müezzin rolünde

Ömer dizisi dün akşam 1. bölümüyle Star TV'de seyirci karşısına çıktı. Çekimleri Üsküdar'da gerçekleştirilen Ömer dizisinde Selahattin Paşalı mahalle camisinde görev yapan bir müezzini canlandırıyor. İlahiyatçı Emre Dorman'ın danışmanlığını yaptığı Ömer dizisi ilk bölümüyle büyük ses getirdi.  

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Ömer dizisi Twitter'da TT listesine girdi. Dizi hakkında kısa sürede binlerce yorum yapıldı. Ekşi Sözlük'te de gündem olan diziyi beğenenler olduğu kadar eleştiri yapanlar da oldu. İşte Ekşi Sözlük ve Twitter'da Ömer hakkında yapılan yorumlardan bazıları:

  • Ömer dizisi shtisel dizisinin konusu kadar karakter derinliğini de alabilse
  • Shtisel'de çok güzel göndermeler, duygu durumları vs işlendi. O öyle kendisi olarak güzel. İlla adapte etmenize ne gerek vardı ya?
  • Ezanın hoparlörden değil de çıplak sesle okunması detayı iyiymiş. Keşke bu şekilde uygulansa.
  • Ömer dizisi tutmazsa kırılırım. Selo ile Gökçe'yi üzmeyelim
  • Ömer dizisi nasıl gidecek bilemem ama oyuncu kadrosu muazzam
  • İlk bölümün günahı olmaz, bir iki bölüm daha şans tanımak lazım. Çıkacak sanki bu diziden bir şeyler
  • Dizi çok yavaş ilerliyor ve çok sıkıcı. Selahattin Paşalı için izledim.
    ÖMER DİZİ 1

ÖMER DİZİSİ KONUSU

Yapımını OGM Pictures’ın, yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği Ömer’in yönetmen koltuğunda yönetmen Cem Karcı oturuyor, senaryosunu ise Gülizar Irmak kaleme alıyor. Ömer; yıllar sonra terk ettiği mahallesine geri dönen Gamze ve mahalledeki camii hocasının oğlu Ömer’in tüm imkânsızlıklara rağmen tutunacakları aşklarını konu ediniyor.

ÖMER DİZİ 2

SHTISEL DİZİSİNDEN UYARLAMA

Ömer dizisi, Netflix'te yayınlanan ve tüm dünyada büyük ses getiren, Dov Glickman, Michael Aloni, Neta Riskin, Shira Haas, Sasson Gabai, Hadas Yaron, Eliana Shechter, Zohar Strauss ve Ayelet Zurer'in başrollerinde yer aldığı İsrail yapımı olan ''Shtisel'' dizisinden uyarlandı.

ÖMER DİZİ 3

SELAHATTİN PAŞALI MÜEZZİN ÖMER ROLÜNDE

 Başarılı oyuncu Selahattin Paşalı; yaşadığı mahallenin camisinde müezzinliğin yanı sıra ortaokulda geçici din dersi öğretmenliği yapan Ömer karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor. Ömer, iç dünyası zengin, resim yapmayı seven, dingin, az ama öz konuşan hümanist bir karakterken diğer yandan yaşam biçimi ve istekleri söz konusu olduğunda azimli, dirayetli, cesur ve inatçı birine dönüşebiliyor. Mahalleye Gamze’nin gelmesiyle tüm hayatı bir anda değişen Ömer, karşısına çıkacak tüm zorluklara rağmen ona olan aşkına engel olamıyor.

ÖMER DİZİ 4

GÖKÇE BAHADIR'IN CANLANDIRDIĞI GAMZE KİMDİR?

 Sevilen oyuncu Gökçe Bahadır ise dizide Gamze karakterini canlandırıyor. Gamze, ailesinin karşı çıktığı bir adamla evlendikten yıllar sonra evliliğini bitirip mahallesine oğlu Tuna ile geri dönüyor. Bir yandan dönüşünü annesi ve ablasına kabul ettirmeye çalışan Gamze, oğlunu da yeni hayat düzenlerine alıştırabilmek için elinden geleni yapıyor.

ÖMER DİZİ 5

Özgürlük alanları yaratmak için her eyleme geçtiğinde başlangıç noktasına, aynı sıkışmışlığa dönmenin yorgunluğunu hisseden Gamze, kendinden yaşça küçük Ömer’e aşık olduğunda onunla olma cesaret ve yürekliliğine sahip olmasına rağmen korkak davranıyor. Geçmişte yaşadıkları bu cesaretini kırarken bir yandan da düzene sokmaya çalıştığı hayatında yeniden yolunu kaybetmenin korkusunu yaşıyor.


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