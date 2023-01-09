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Ömer'in Gamze'si Gökçe Bahadır'ın ilk eşini görenler gözlerine inanamadı! Kendisinden daha ünlü çıktı

09.01.2023 19:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, başarılı yapımlarda yer alarak adından söz ettirmeye devam ediyor. Ömer dizisi 'Gamze' rolüyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Gökçe Bahadır, geçtiğimiz sene 2. kez evlenmişti. Daha önce bir evlilik yapan Gökçe Bahadır'ın ilk eşini görenler şaşıp kalıyor. Kendisinden de ünlü olan o isim bakın kimmiş...

Ömer'in Gamze'si Gökçe Bahadır'ın ilk eşini görenler gözlerine inanamadı! Kendisinden daha ünlü çıktı

Konusu ile yoğun ilgi gören Ömer dizisi, bugün Star Tv ekranlarında yayın hayatına başlayacak. Başrollerinde Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı, Barış Falay ve Merve Dizdar'ın yer aldığı dizi şimdiden gündeme oturdu. Dizinin oyuncularından Gökçe Bahadır'ın özel hayatı da merak ediliyor. İşte görenlerin şaşırdığı Gökçe Bahadır'ın ilk eşi...

GEÇTİĞİMİZ YIL 2. EVLİLİĞİNİ YAPTI

Hayat Bilgisi 'Törpü Yeliz', Yaprak Dökümü 'Leyla Tekin' karakterleriyle yıldızı parlayan Gökçe Bahadır Ömer dizisi 'Gamze' rolüyle seyirci karşısına çıkıyor.

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Gökçe Bahadır, Emir Ersoy’un geçtiğimiz yıl yayınlanan “1977 Sezen’li Şarkılar” albümünde bir şarkı seslendirmişti. İkilinin ilişkisi stüdyo çalışmaları sırasında başlamıştı.

gökçe bahadır emir ersoy

Geçtiğimiz yıl tanışıp aşk yaşamaya başlayan Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy Alaçatı'da evlendi. Davete, ikilinin aile ve yakın arkadaşlarından oluşan 60 kişi katıldı.

gökçe bahadır düğünü

ESKİ EŞİ KENDİSİNDEN DE ÜNLÜ ÇIKTI!

Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncularından rahmetli Kemal Sunal’ın oğlu, oyuncu Ali Sunal, Temmuz 2011’de meslektaşı Gökçe Bahadır ile nikah masasına oturmuştu.

ali sunal eski eşi gökçe bahadır

Evlendikten 8 ay sonra boşanan çiftin mutluluğu kısa sürmüştü.

"ALDATTI" İDDİALARI GÜNDEM OLMUŞTU

Ayrılığın sebebinin olarak Ali Sunal'ın Gökçe Bahadır'ı aldattığı iddia edildi. Gökçe Bahadır ise boşanmalarıyla ilgili “Geçinemediğimiz için boşanma kararı aldık. Bu kararın nedeni asla üçüncü bir şahıs değildir” diyerek bu iddiaları yalanlamıştı.

gökçe bahadır ali sunall

Ali Sunal'ın ayrılığın ardından yaptığı açıklama şu şekilde;

-"Üzülerek belirtiyorum ki Gökçe Bahadır ile evliliğimizde yol ayrımına girdik. Dört senemi geçirdiğim Gökçe Bahadır ile evliliğimizi yürütmeye çalıştık ancak süreç sonunda anlaşarak ayrılma kararı aldık. Bu süreç ikimizin arasındaki anlaşmazlıklara bağlıdır. Beraber geçirdiğimiz kıymetli zaman için öncelikle Gökçe’ye ve yanımızda olan bütün dostlarımıza teşekkür ederim. Konuyla ilgili yaptığım bu açıklamanın yeterli olduğunu düşünüyor, yanıltıcı bilgilere itibar etmemenizi rica ediyorum. Her ikimiz için de hassas olan bu süreçte değerli basın mensuplarımızın gösterdiği duyarlılığa teşekkür ederim."


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