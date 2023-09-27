MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ömer'in yıldızı Barış Falay’ın eşi de çok ünlü çıktı! Meğer herkes tanıyormuş

Ömer'in yıldızı Barış Falay’ın eşi de çok ünlü çıktı! Meğer herkes tanıyormuş

27.09.2023 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Ömer'de hayat verdiği Reşat Ademoğlu karakteriyle büyük beğeni toplayan Barış Falay, başarılı oyunculuğu ve karizmasıyla dikkat çekiyor. 51 yaşında olan yakışıklı oyuncunun özel hayatı da merak ediliyor. Barış Falay'ın eşinin kim olduğunu duyanlar çok şaşırıyor. Ünlü ismin eşi bakın kimmiş.

Oyuncu kadrosunda; Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır ve Merve Dizdar gibi isimlerin yer aldığı Ömer dizisinde hayat verdiği Reşat Ademoğlu karakteriyle karşımıza çıkan Barış Falay, karizması ve başarılı oyunculuğuyla büyük beğeni topluyor. Dizide Ömer’in babası Reşat’ı canlandıran Barış Falay’ın eşi de kendisi gibi ünlü çıktı. Falay’ın eşinin kim olduğunu duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.

Aliye dizisinde canlandırdığı "Mücahit (Müco)" karakteriyle hafızalarımıza kazınan Barış Falay, 2009-2011 yılları arasında yayımlanan Ezel dizisinde "Ali Kırgız (Kerpeten Ali)" rolünü canlandırdı.

Barış Falay’ 4

Bu rol ile birçok kişinin beğenisini kazanan Barış Falay "Magazin Gazetecileri Derneği" tarafından "En İyi Erkek Oyuncu" seçildi. Oyuncu, 2011-2012 yılları arasında yayımlanan Al Yazmalım dizisinde "Cemşid" rolüne hayat verdi.

Barış Falay’ 3

2013'ten 2015'e kadar süren Medcezir dizisinde "Selim Serez" rolüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Ardından Endemol Yapım imzalı Paramparça dizisinde "Harun Erguvan" karakterini canlandırdı.

Barış Falay’ 2

Kendisi gibi oyuncu Esra Ronabar ile 7 Temmuz 2006 tarihinde evlenen Barış Falay'ın "Rüzgar Mavi" adında bir oğlu var.

Barış Falay eşi

Güzelliğiyle kendine hayran bırakan Esra Ronabar son olarak Nejat İşler'in başrolünde yer aldığı Netflix dizisi İyi Adamın 10 Günü ve Kötü Adamın 10 Günü yapımlarında rol aldı.

Barış Falay eşi 2

Esra Ronabar bu zamana kadar; Benim Hayatım, Kırmızı Oda, Cennet'in Gözyaşları, Tatlı Küçük Yalancılar, Sana Bir Sır Vereceğim, Beyaz Gelincik, Bir İstanbul Masalı ve Kader Ayırsa Bile gibi yapımlarda rol aldı.

Barış Falay eşi 3

Güzel oyuncu Esra Ronabar, 19 Temmuz 1978 yılında Ödemiş’te doğdu. Ankara Üniversitesi Kimya Bölümünü kazandı ve üniversitede okurken kursiyerlik sınavlarına girdi. Altan Erkekli ilk hocası oldu.

Esra Ronabar 1

Rutkay Aziz ve Metin Balay’la çalışmaya başladı. Kimya bölümünü yarıda bırakarak oyunculuk sınavlarına giren Esra Ronabar, sınavları kazanınca kimya bölümünden kaydını sildirdi.

Esra Ronabar 2

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalından mezun oldu. 1997-1998 döneminde Ankara Sanat Tiyatrosu’nda Elmadaki Barış ve Küçük Karabalık oyunlarında rol aldı.

Esra Ronabar 3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şoke eden 'yasak aşk' iddiası! Serenay Sarıkaya'nın annesi o oyuncunun babasıyla...Şoke eden 'yasak aşk' iddiası! Serenay Sarıkaya'nın annesi o oyuncunun babasıyla...
Ünlü isimler pişti oldu, sosyal medya yıkıldı! Olay pozlarÜnlü isimler pişti oldu, sosyal medya yıkıldı! Olay pozlar
Nişan ve kına bir arada! Pozlarına beğeni yağdıNişan ve kına bir arada! Pozlarına beğeni yağdı
Anahtar Kelimeler:
Barış Falay Esra Ronabar Oyuncu yaşında karakteri

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Taciz anları kamerada! Arkasından yaklaşarak kalçasına dokundu

Taciz anları kamerada! Arkasından yaklaşarak kalçasına dokundu

Kullanıcıların gözdesi, çok satanlar listesinde ilk sırada yer alan ürünleri sizin için seçtik

Kullanıcıların gözdesi, çok satanlar listesinde ilk sırada yer alan ürünleri sizin için seçtik

Serveti açıklandı! 'Yaklaşık olarak..."

Serveti açıklandı! 'Yaklaşık olarak..."

Gösteri sandılar! Ölüm anını anbean izlediler

Gösteri sandılar! Ölüm anını anbean izlediler

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.