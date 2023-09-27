Ömer'in yıldızı Barış Falay’ın eşi de çok ünlü çıktı! Meğer herkes tanıyormuş

Oyuncu kadrosunda; Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır ve Merve Dizdar gibi isimlerin yer aldığı Ömer dizisinde hayat verdiği Reşat Ademoğlu karakteriyle karşımıza çıkan Barış Falay, karizması ve başarılı oyunculuğuyla büyük beğeni topluyor. Dizide Ömer’in babası Reşat’ı canlandıran Barış Falay’ın eşi de kendisi gibi ünlü çıktı. Falay’ın eşinin kim olduğunu duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.

Aliye dizisinde canlandırdığı "Mücahit (Müco)" karakteriyle hafızalarımıza kazınan Barış Falay, 2009-2011 yılları arasında yayımlanan Ezel dizisinde "Ali Kırgız (Kerpeten Ali)" rolünü canlandırdı.

Bu rol ile birçok kişinin beğenisini kazanan Barış Falay "Magazin Gazetecileri Derneği" tarafından "En İyi Erkek Oyuncu" seçildi. Oyuncu, 2011-2012 yılları arasında yayımlanan Al Yazmalım dizisinde "Cemşid" rolüne hayat verdi.

2013'ten 2015'e kadar süren Medcezir dizisinde "Selim Serez" rolüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Ardından Endemol Yapım imzalı Paramparça dizisinde "Harun Erguvan" karakterini canlandırdı.

Kendisi gibi oyuncu Esra Ronabar ile 7 Temmuz 2006 tarihinde evlenen Barış Falay'ın "Rüzgar Mavi" adında bir oğlu var.

Güzelliğiyle kendine hayran bırakan Esra Ronabar son olarak Nejat İşler'in başrolünde yer aldığı Netflix dizisi İyi Adamın 10 Günü ve Kötü Adamın 10 Günü yapımlarında rol aldı.

Esra Ronabar bu zamana kadar; Benim Hayatım, Kırmızı Oda, Cennet'in Gözyaşları, Tatlı Küçük Yalancılar, Sana Bir Sır Vereceğim, Beyaz Gelincik, Bir İstanbul Masalı ve Kader Ayırsa Bile gibi yapımlarda rol aldı.

Güzel oyuncu Esra Ronabar, 19 Temmuz 1978 yılında Ödemiş’te doğdu. Ankara Üniversitesi Kimya Bölümünü kazandı ve üniversitede okurken kursiyerlik sınavlarına girdi. Altan Erkekli ilk hocası oldu.

Rutkay Aziz ve Metin Balay’la çalışmaya başladı. Kimya bölümünü yarıda bırakarak oyunculuk sınavlarına giren Esra Ronabar, sınavları kazanınca kimya bölümünden kaydını sildirdi.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalından mezun oldu. 1997-1998 döneminde Ankara Sanat Tiyatrosu’nda Elmadaki Barış ve Küçük Karabalık oyunlarında rol aldı.





