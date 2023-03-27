Ömer ne zaman, hangi kanalda? Ömer dizisi bu akşam var mı? 27 Mart Star TV yayın akışı

Ömer dizisi bu akşam ekranlara gelecek. Ömer ve Gamze'nin imkansız aşkını anlatan dizi, izleyiciler tarafından oldukça sevildi. Kullanıcılar Ömer yeni bölüm ekranını sorguluyor. Pazartesi akşamlarının ilgiyle izlenen dizisinde yeni bölümde neler yaşanacak merak edildi. Peki Ömer ne zaman, hangi kanalda? Ömer dizisi bu akşam var mı? Ayrıntılar haberimizde...
Ömer dizisi pazartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı, Barış Falay, Merve Dizdar ve Zerrin Sümer gibi isimleri kadrosunda bulunduran dizi, Star TV ekranlarında yayınlanıyor.
Star TV'nin yeni dizisi Ömer bu akşam 10. bölümü ile izleyicilerle buluşacak. Dizi saat 20.00'de başlayacak.
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Toprak İle Fidan
17:00 Söz
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Ömer
00:15 Yüz Yıllık Mucize