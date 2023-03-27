Ömer ne zaman, hangi kanalda? Ömer dizisi bu akşam var mı? 27 Mart Star TV yayın akışı

Ömer dizisi bu akşam ekranlara gelecek. Ömer ve Gamze'nin imkansız aşkını anlatan dizi, izleyiciler tarafından oldukça sevildi. Kullanıcılar Ömer yeni bölüm ekranını sorguluyor. Pazartesi akşamlarının ilgiyle izlenen dizisinde yeni bölümde neler yaşanacak merak edildi. Peki Ömer ne zaman, hangi kanalda? Ömer dizisi bu akşam var mı? Ayrıntılar haberimizde...

ÖMER NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Ömer dizisi pazartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı, Barış Falay, Merve Dizdar ve Zerrin Sümer gibi isimleri kadrosunda bulunduran dizi, Star TV ekranlarında yayınlanıyor.

ÖMER DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI?

Star TV'nin yeni dizisi Ömer bu akşam 10. bölümü ile izleyicilerle buluşacak. Dizi saat 20.00'de başlayacak.

27 MART STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Toprak İle Fidan

17:00 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Ömer

00:15 Yüz Yıllık Mucize

