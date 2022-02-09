Omlet sabahları güne güzel ve sağlıklı bir başlangıç yapmak isteyen kişiler tarafından tercih ediliyor. Fazla zaman almadan kolaylıkla yapılabildiği için özellikle tercih ediliyor. Omlet nasıl yapılır? Omletin en özel ve en pratik tarifi nedir? Omleti herkes yapabilir mi? soru ve konu başlıkları araştırılmaya başlandı. Kahvaltıda ne yapsam diyenler için klasik omlet, sebzeli omlet ve avokadolu omlet tarifini sizler için derledik.

OMLET NASIL YAPILIR?

Omlet için gerekli olan malzemeler; 4 adet organik yumurta, tepeleme 1 yemek kaşığı tereyağı, tuz ve kara biberdir.

Derin bir kaba yumurtaları kırın. Yumurtaların rengi beyaza dönene kadar çatalla çırpın. Tuzu ve karabiberi ekleyerek, çırpmaya devam edin. Tavayı ocağa alın ve ısıtmaya başlayın. Isınan tavaya tereyağını ekleyin. Tereyağı köpük köpük olduktan sonra yumurtalı karışımı dökün. Omletin altı rengini değiştirecek kadar kızardığında omletinizi ikiye katlayın ve 2 dakikadan çok olmayacak şekilde kızartmaya devam edin. Ocaktan alın ve soğumadan servis edin.

OMLETİN EN GÜZEL PRATİK TARİFİ NEDİR?

Klasik omletin yukarıdaki pratik tarif doğrultusunda hazırlanmasının ardından daha güzel olması için peynir çeşidi ya da iç malzeme kullanabilir. Bu şekilde Patatesli, mantarlı, peynirli, kaşarlı, yulaflı ya da sebzeli omlet yapılarak damak tadınıza uygun lezzeti yakalayabilirsiniz.

OMLETİ HERKES YAPABİLİR Mİ?

Omlet yapımı en kolay lezzetlerden biridir. Lezzetli bir omletin yolu yumurtanın taze olmasından geçer.

SEBZELİ OMLET NASIL YAPILIR?

Sebzeli omlet için gerekli olan malzemeler 3 adet yumurta

1 adet orta boy haşlanmış patates, 2 yemek kaşığı süt, 1 adet büyük boy domates, 1 adet orta boy yeşil biber, 1 adet orta boy kırmızı biber, 3 adet mantar, 1/2 çay kaşığı tuz, 1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber, 1/4 demet çok küçük doğranmış maydanoz, 1/2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri ve 1 tatlı kaşığı zeytinyağıdır.

Arzuya göre kabuğunu soyduğunuz domatesi iri küpler halinde doğrayın.

Ortadan ikiye kesip çekirdeklerini çıkardığınız yeşil ve kırmızı biberleri domateslerle uyumlu olacak şekilde kesin.

Nemli bir bezle üzerlerini sildiğiniz mantarları ince ince kesin.

Zeytinyağını orta boy bir yumurta tavasında kızdırın. Doğramış olduğunuz sebzeleri, yüksek ateşte kısa süre soteleyin. Düz bir tabağa aldığınız sote sebze karışımını kısa bir süre bekletin.

Omlet hazırlığı için; haşlanmış patatesi rendenin kalın tarafıyla rendeleyin.

Yumurta, süt, tuz ve karabiberi, rendelenmiş patates ilavesiyle derin bir kasede karıştırın.

Sebzeleri sotelediğiniz tavayı yeniden ocağa alın. Çırpılmış yumurta karışımını tavaya aktarın.

Kısık ateşte pişmeye başlayan omletin orta kısmına sote sebze karışımı ve rendelenmiş kaşar peynirini serpiştirin. Küçük parçalar halinde doğranmış maydanozu ekleyin.

Geniş bir spatula yardımıyla ortadan ikiye katladığınız sebzeli omleti, kısa bir süre daha kısık ateşte pişirmeye devam edin.

Servis tabağına aldığınız içi dolgulu omleti, kızarmış ekmek dilimleri eşliğinde bekletmeden servis edin.

AVOKADOLU OMLET NASIL YAPILIR?

Avokadolu omlet için gerekli olan malzemeler 1 adet yumurtanın sarısı, ¼ avokado, 1 yemek kaşığı tuzu alınmış beyaz peynir ve 1 tatlı kaşığı yulaf unudur.

Tüm malzemeleri karıştırın ve iyice çırpın. Isıttığınız tavada arkalı önlü pişirin.

