Ömrünüz boyunca en az birine gitmeniz gereken 15 pis festival!

Festivaller stresli hayata ara vermenin ve normal hayatınızdan çıkmanın en havalı yolu gibi görünüyor. Bir yabancıyı yastığnızla parçalayabileceğiniz ya da ezilmiş domatesleri birinin yüzüne sebepsizce atabileceğiniz başka yerler var mı? Bu fırsatlar milyonlarca insanı belli zamanlarda bir araya topluyor ve bazı durumlarda bu savaşlar sadece eğlence dolu değil aynı zamanda kirlilikle dolu olabiliyor. Ama ne demişler kirlenmek güzeldir! İşte eğlencenin dibine vurma garantili 15 festival! 15. Holi, Hindistan Holi baharın gelişini işaret ediyor. İnsanlar birbirine renkli toz attığından beri renk festivali olarak da bilinir. 14. Boryeong Çamur Festivali, Güney Kore İlk kez 1998'de yapıldı. Aslen Boryeong'dan çamur kullanan kozmetikler için bir pazarlama kampanyasıydı. Bazı çalışmalara göre, bu çamur İsrail'deki Ölü Deniz'deki çamurdan daha fazla iyileştirici özelliğe sahip. 17. Boryeong Çamur Festivali yaklaşık 329 milyon turisti çekti. 13. La Tomatina, İspanya “Dünyanın En Büyük Yiyecek Savaşı” sırasında yaklaşık 120 ton domates ezildi. Domateslerin asitli “dezenfektan” etkisi olduğu için Bunol (La Tomatina'nın gerçekleştiği yer) sokakları İspanya'nın en temiz olduğu kabul ediliyor.

12. Chinchilla Karpuz Festivali, Avustralya Bu festival sırasında katılabileceğiniz birçok etkinlik var (örneğin karpuz rodeo veya karpuz kayağı). Ayrıca, yetiştirdiğiniz en büyük karpuzu getirebileceğiniz bir yarışma var. Mevcut kayıt yaklaşık 220 pound. 11. Cascamorras, İspanya Bu festival boyunca 2 kasaba kutsal bir imaja sahip olmak için savaşıyor. Bir kasabanın vatandaşları kendilerini kara yağla örtüyor ve Bakire'ye ulaşmaya çalışırken, diğerleri zeytinyağı, yumurta ve unla savaşmak için hazırlanıyorlar. Efsaneye göre eğer bir kişi temiz kalabiliyorsa, kutsal görüntüyü bulunduğu yerde çekebilir. 10. Cooper’ın Hill Cheese Rolling ve Wake, İngiltere Bu olayın fikri, tepeden aşağı yuvarlanan bir peynir çarkını kovalamak. Buna en tehlikeli yarış denir çünkü bir çok insan genellikle kazanan olmaya çalışırken incinir. Ve sürpriz değil, çünkü peynir saatte yaklaşık 70 mil hızla ulaşabiliyor. 9. Portakal Savaşı, İtalya Bu festival İspanya'daki La Tomatina'ya benziyor. Fakat buradaki domatesler portakallarla değiştirilir. İnsanlar kavga sırasında bu meyvenin yaklaşık 250 tonunu imha ediyorlar. Ölçeği düşünemiyorsanız, işte size bir gerçek - mavi balinadan yaklaşık 2 kat daha ağır.

8. Dünya Bog Şnorkelle Dalma Şampiyonası, Galler İnsanların aklına gelmeyen ve yapamayacakları hiçbir şey yoktur. Buna bataklıklarda yüzmek, bile bir araya gelmek ve birbirlerine meydan okumak da dahil. Aslında, her yıl düzenlenen bir Dünya Bog Şnorkel Şampiyonası var. 120 yard'da yüzerek 1 dakika 18.81 saniyeden daha az zaman harcayabileceğinizden eminseniz, yeni bir dünya rekoru kırdırabilirsiniz. 7. Şarap Savaşı, İspanya Dünyada herhangi bir büyük içki kavgası olup olmadığını merak ediyorsanız, sadece sizin için Şarap Savaşı'nı bulduk. Bu savaşın amacı, herkesi o kadar çok şaraba bulamak ki, beyaz kıyafet giyen kimse kalmayacak. Savaş sırasında büyük miktarda (yaklaşık 500 litre) kırmızı şarap kullanılır. 6. Su Tabancası Festivali, Güney Kore Düğününüzü özel yapmak istiyorsanız, Güney Kore'deki Su Tabancası Festivali'nde evlenmeyi deneyebilirsiniz. Zaten bir eşiniz varsa veya henüz bu adıma hazır değilseniz, tekrar eğlenmek ve tekrar çocuk gibi hissetmek için düşünülebilir. 5. Els Enfarinats, İspanya