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  4. Ömür Gedik'in Beykoz'daki 4 katlı lüks villası olay oldu! Görenler hayran kaldı

Ömür Gedik'in Beykoz'daki 4 katlı lüks villası olay oldu! Görenler hayran kaldı

11.12.2023 12:34 | Son Güncelleme:
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Şarkıcı, köşe yazarı ve sinema eleştirmeni Ömür Gedik "Evrim Akın ile Ev Gezmesi" programının konuğu oldu. Beykoz'daki lüks villasının kapılarını açan ünlü ismin evindeki detaylar dikkat çekti. Ömür Gedik'in evini görenler kaldı.

Kanal D ekranlarının sevilen programı Evrim Akın ile Ev Gezmesi programının konuğu şarkıcı, köşe yazarı ve sinema eleştirmeni Ömür Gedik oldu. Ünlü ismin 30 kedisiyle birlikte yaşadığı evindeki detaylar dikkat çekti.

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Ömür Gedik’in salonunda bej ve siyah tonların hakim olduğu sade dekorasyon hakim. Şık aksesuarlar, objeler ve fotoğraflar odanın dekorasyonunu tamamlıyor.

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Gedik’in boğaz manzaralı villasında tüm detaylar hayvanlar için düşünülmüş. Balkonlar tellerle kapatılmış ve kediler için tellerden tüneller yapılmış.

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Ömür Gedik evindeki akvaryumunun ilginç hikayesini de izleyenlerle paylaştı. Gedik, sazan balıklarını korumak için evibe akvaryum kurduğunu ifade etti.

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Bahçe manzaralı mutfak da sade bir dekorasyona sahip.

mutfak

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