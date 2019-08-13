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Ömür Gedik: Onlara kadın değil başka bir şey demeli

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 13.08.2019 09:44 | Son Güncelleme

HAÇİKO'nun kurucusu Ömür Gedik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekici ve gündeme dair göndermelerde bulunuyor.

Ömür Gedik: Onlara kadın değil başka bir şey demeli

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve gündeme dair çıkışlarıyla haber olmayı başaran Ömür Gedik, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla öne çıkıyor. İşkence gören hayvanların kurtarılması ve hayvanlara bu tarz eziyetler yapan isimlerin cezalandırılması konusunda yoğun bir şekilde çaba gösteren Gedik yaptığı son paylaşımla hemcinslerine göndermede bulundu.

ERKEK ŞİDDETİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Ömür Gedik Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla erkek şiddetini meşrulaştırmaya çalışan hemcinslerine göndermede bulunurken şu ifadeleri kullandı: “Erkektir döver de sever de diyen kadınları hemcinsim saymıyorum. Onlara kadın değil başka bir şey demek lazım…”

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ömür gedik erkek şiddeti

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