Ömür Gedik: Onlara kadın değil başka bir şey demeli

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve gündeme dair çıkışlarıyla haber olmayı başaran Ömür Gedik, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla öne çıkıyor. İşkence gören hayvanların kurtarılması ve hayvanlara bu tarz eziyetler yapan isimlerin cezalandırılması konusunda yoğun bir şekilde çaba gösteren Gedik yaptığı son paylaşımla hemcinslerine göndermede bulundu.
ERKEK ŞİDDETİNE TEPKİ GÖSTERDİ
Ömür Gedik Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla erkek şiddetini meşrulaştırmaya çalışan hemcinslerine göndermede bulunurken şu ifadeleri kullandı: “Erkektir döver de sever de diyen kadınları hemcinsim saymıyorum. Onlara kadın değil başka bir şey demek lazım…”
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