Omurga sağlığını olumsuz etkileyen etkenler nelerdir? Sağlam omurga için neler yapılmalıdır?

Telefonlar, arabalar, bilgisayarlar, sanayide kullanılan makineler gibi hayatımızın her alanında faydalandığımız araç ve gereçlerin yapılıp üretilmesi teknoloji sayesinde mümkün oluyor. Yine teknolojik gelişmeler sayesinde birçok hastalık eskisinden çok daha hızlı bir şekilde teşhis ve tedavi edilebiliyor. Peki ama bize bu kadar çok şey getiren teknoloji sağlığımızdan neler götürüyor? Acıbadem International Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Ferda Özdemir, yoğun teknoloji kullanımının özellikle omurga sağlığı üzerinde yarattığı olumsuz etkilere giderek daha sık rastlandığını belirterek bu konuda alınabilecek önlemler hakkında bilgiler verdi.

KAS-İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI TIRMANIŞTA

Omurganın sağlıklı olabilmesi için, dört fizyolojik eğriliğinin (boyunda lordoz, sırtta kifoz, belde lordoz, kuyruk sokumunda kifoz) dengeli bir diziliş göstermesi gerekiyor. Düzgün bir duruş (postür), bu eğrilikleri dengede tutmak anlamına geliyor. “Oysa teknoloji bağımlılığı ve çalışma ortamındaki artan stres yükü kas-iskelet sistemi hastalıklarının daha çok görülmesine neden oluyor” diyen Prof. Dr. Ferda Özdemir, teknolojik ürünlerin yoğun kullanımı sonucu daha az kullanılan kasların giderek zayıfladığına ve bunun da eklemlere binen yükü artırdığına dikkat çekiyor. Ayrıca bilgisayar gibi ürünlerin kullanımında uzun süre oturuluyor olması düzgün duruşu bozuyor ve omurgaya binen yükü dengesiz hale getiriyor. Buna bağlı olarak ortaya çıkan ilk belirti ise “ağrı”.