Mynet Trend

Omurga sağlığını olumsuz etkileyen etkenler nelerdir? Sağlam omurga için neler yapılmalıdır?

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 18.02.2019 09:40 | Son Güncelleme

Teknolojinin hayatımızı kolaylaştırdığı bir gerçek. Ancak bize her alanda fayda sağlayan teknolojinin omurga sağlığına olumsuz etkileri çok fazla. Uzmanlar yoğun teknoloji kullanımının özellikle omurga sağlığı üzerinde yarattığı olumsuz etkilere giderek daha sık rastlandığını belirterek bu konuda alınabilecek önlemler hakkında bilgiler verdi.

Omurga sağlığını olumsuz etkileyen etkenler nelerdir? Sağlam omurga için neler yapılmalıdır?

Telefonlar, arabalar, bilgisayarlar, sanayide kullanılan makineler gibi hayatımızın her alanında faydalandığımız araç ve gereçlerin yapılıp üretilmesi teknoloji sayesinde mümkün oluyor. Yine teknolojik gelişmeler sayesinde birçok hastalık eskisinden çok daha hızlı bir şekilde teşhis ve tedavi edilebiliyor. Peki ama bize bu kadar çok şey getiren teknoloji sağlığımızdan neler götürüyor? Acıbadem International Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Ferda Özdemir, yoğun teknoloji kullanımının özellikle omurga sağlığı üzerinde yarattığı olumsuz etkilere giderek daha sık rastlandığını belirterek bu konuda alınabilecek önlemler hakkında bilgiler verdi.

KAS-İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI TIRMANIŞTA

Omurganın sağlıklı olabilmesi için, dört fizyolojik eğriliğinin (boyunda lordoz, sırtta kifoz, belde lordoz, kuyruk sokumunda kifoz) dengeli bir diziliş göstermesi gerekiyor. Düzgün bir duruş (postür), bu eğrilikleri dengede tutmak anlamına geliyor. “Oysa teknoloji bağımlılığı ve çalışma ortamındaki artan stres yükü kas-iskelet sistemi hastalıklarının daha çok görülmesine neden oluyor” diyen Prof. Dr. Ferda Özdemir, teknolojik ürünlerin yoğun kullanımı sonucu daha az kullanılan kasların giderek zayıfladığına ve bunun da eklemlere binen yükü artırdığına dikkat çekiyor. Ayrıca bilgisayar gibi ürünlerin kullanımında uzun süre oturuluyor olması düzgün duruşu bozuyor ve omurgaya binen yükü dengesiz hale getiriyor. Buna bağlı olarak ortaya çıkan ilk belirti ise “ağrı”.

İSTENMEYEN HABERCİ: AĞRI

Aşırı teknolojik ürün kullanımı kaynaklı ağrı, problem nerede ise o bölgeden belli belirsiz aralıklarla geliyor veya bedenin zorlanması ve uzun yürüyüşlerin ardından kendini gösteriyor. Bir süre sonra sıklığı artan ve şiddetlenen ağrı, kollara veya ayaklara doğru yayılma gösteriyor. İlerleyen durumlarda buna, karıncalanma, yanma, batma ve kuvvet kaybı da ekleniyor. Altı aydan uzun süren, belli aralıklarla bacaklarda veya kollarda hissedilen ve geçmeyen ağrılar, omurgada kireçlenme ve fıtığın habercisi kabul ediliyor.

2

RİSK FAKTÖRLERİNİ ORTADAN KALDIRMAK ŞART

Omurgasında bu hastalıkların teşhisi konulan hastalara, öncelikle risk faktörlerini mutlaka ortadan kaldırmak gerekiyor. Bunun yanı sıra hastaya ilaç, istirahat, fizik tedavi ve rehabilitasyon programları uygulanıyor.

PEKİ RİSK FAKTÖRLERİ NASIL ORTADAN KALDIRILABİLİR?

Özellikle masa başında çalışanların omurga sağlıkları daha yüksek tehdit altında, ancak yoğun teknoloji kullanımı yapan herkesin şu noktalara mutlaka dikkat etmesi gerekiyor:

• Fiziksel yeterlilik ve kısıtlılıklara yönelik ergonomik düzenlemeler yapın.
• Vücudunuza binen stres yükünü azaltmak için postürünüzü iyi ayarlayın.
• Anatominize uygun, ergonomik bir ofis koltuğu ve bel desteği yastığı kullanın.
• Bilgisayarınızı gözlerinizin önünde 25-30 cm mesafede ve dirsekleriniz de 85-100 derece açı yapacak şekilde kullanın.
• Diz üstü bilgisayar yerine masa üstü bilgisayar tercih edin, ekranın yükseklik ayarı boynunuza binen yükü azaltacaktır.
• Masa başında bilgisayar kullanırken saat başı en az 5 dakika hareket ederek kan dolaşımınızı artırın.
• Cep telefonu ile konuşurken boynunuzu aşağı bükmeden, dik bir pozisyonda konuşun. Aksi takdirde omurganıza başınızın ağırlığının 7-8 katı daha fazla yük yüklemiş olursunuz.
• Uzun telefon konuşmalarında mutlaka kulaklık kullanın.
• Boyun, sırt, bel ve karın kaslarını güçlendiren, ayrıca omurga kaslarını gevşeten egzersizler uygulayın.
• Kısa mesafeler için yürüyün, asansör yerine merdiven çıkın.
• Gelişme çağındaki çocukların teknoloji kullanımını sınırlandırın ve onları daha çok fiziksel aktivite yapmaya yönlendirin.
• Çocuklara dik ve iki ayağın tabanı yere değecek şekilde oturmayı öğretin.
• TV ve tablet gibi ürünleri kullanırlarken bu aletlerin tam karşılarında durmalarına özen gösterin, tabii bunların kullanım süresini sınırlı tutun.
• Çocuğunuzu omurga sağlığı için çok faydalı olan yüzme sporuna yönlendirebilirsiniz

Dehşete düşüren kaza kamerada! Sürücüsü köprüden aşağı uçtuDehşete düşüren kaza kamerada! Sürücüsü köprüden aşağı uçtu
Son suçlu 'sütyen' mi?Son suçlu 'sütyen' mi?
Çocuğunuz akran zorbalığına maruz kalıyor olabilir mi?Çocuğunuz akran zorbalığına maruz kalıyor olabilir mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
omurga sağlığı omurga Teknoloji

En Çok Okunan Trend Haberler

Tepkilerden sonra flaş Netflix açıklaması!

Tepkilerden sonra flaş Netflix açıklaması!

Camide büyük ahlaksızlık! Kameraya yansıdı

Camide büyük ahlaksızlık! Kameraya yansıdı

Türkiye semalarında görüldü! Kentte herkes aynı soruyu sordu

Türkiye semalarında görüldü! Kentte herkes aynı soruyu sordu

Erdoğan'ın sorusuna Putin'den güldüren yanıt!

Erdoğan'ın sorusuna Putin'den güldüren yanıt!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Yana düşen başını eliyle tutarak yaşıyor

Yana düşen başını eliyle tutarak yaşıyor

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Dünyada 700 kişide görülüyor! Çocukları için çare arıyorlar

Dünyada 700 kişide görülüyor! Çocukları için çare arıyorlar

'Gizli' hastalığa dikkat! Bu belirtiler sizde de varsa...

'Gizli' hastalığa dikkat! Bu belirtiler sizde de varsa...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meme kanserinde son suçlu 'sütyen' mi?

Son suçlu 'sütyen' mi?

Çocuğunuz akran zorbalığına maruz kalıyor olabilir mi?

Çocuğunuz akran zorbalığına maruz kalıyor olabilir mi?

Çocuğunuz bunları yapamıyorsa dikkat!

Çocuğunuz bunları yapamıyorsa dikkat!

Vertigo nedir, belirtileri nelerdir? Vertigoya neden olan etkenler nelerdir?

Vertigo nedir, belirtileri nelerdir? Vertigoya neden olan etkenler nelerdir?

Akne neden oluşur? Aknede etkili tedavi yöntemleri nelerdir?

Akne neden oluşur? Aknede etkili tedavi yöntemleri nelerdir?

Dikkat! Diş fırçanızda dışkı olabilir!

Korkunç! Diş fırçasında dışkı tehlikesi...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.