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  4. ''Omuriliğimdeki kara delikten mesaj var'' dedi! Kıyamet seli geliyor diye on binlerce insanı evine topladı

''Omuriliğimdeki kara delikten mesaj var'' dedi! Kıyamet seli geliyor diye on binlerce insanı evine topladı

20.10.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Kamboçya Meclisi üyesi olan ve ülkenin bilinen politikacılarından sayılan Khem Veasna, omurgasında bir kara deliğin büyüdüğünü ve onu gelmekte olan kıyamete karşı uyardığını açıkladı. Facebook'ta yaptığı paylaşımında tuhaf bir iddiada bulunan Veasna, 370.000 takipçisine kıyamet selinin yolda olduğunu ve felaketten kaçmak için tek güvenli yerin çiftlik evinin olduğunu söyledi.

''Omuriliğimdeki kara delikten mesaj var'' dedi! Kıyamet seli geliyor diye on binlerce insanı evine topladı

Politikacının paylaştığı gönderi ülke çapında büyük etki yarattı. Ülkenin dört bir yanından on binlerce insan, Veasna'nın Kamboçya'nın kuzeyindeki Siem Reap eyaletinde bulunan çiftliğine seyahat ettiler. Ziyaretçilerin birçoğu işlerinden istifa edip evlerini terk ettiler ve birkaç eşya ile birlikte temelli Veasna'nın yanına taşındılar.

KORE'DEN DE İLGİ GÖRDÜ

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Khem Veasna'nın paylaştığı gönderinin sadece ülke vatandaşlarını etkilemekle kalmayıp çeşitli Uzak Doğu ülkelerinde de dikkat çektiği ve Güney Kore'den bile gelenlerin olduğu iddia edildi. Buna karşılık, Seul'deki Kamboçya büyükelçiliğinin, göçmen işçilerden seyahat etmemelerini istediklerini ve halihazırda girmiş olanları eve dönmeye çağırdı.

KÜLT YARATIYOR

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Veasna, paylaştığı gönderide ''Uyuyamıyorum çünkü ne zaman uyusam omuriliğim sert bir şekilde çekiliyor çünkü dünya yıkılıyor ve su boşluğa akıyor" diye yazdı. Kamboçya hükümetini açıkça eleştiren Veasna'nın, kendisini Hindu yaratılış tanrısından sonra 'Brahma' olarak adlandırdığı ve kendisi için kült benzeri bir kişilik yarattığı düşünülüyor.

HAYATTA KALACAKLARINA İNANIYORLAR

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Veasna'nın çiftlik evinde şu anda 15 ila 20 bin arasında kişinin toplandığı tahmin ediliyor. Sığamayanların ise ya dışarıda kamp yaptıkları ya da yakındaki konaklama yerlerini kiraladıkları iddia edildi. Ayrıca, saha fazla insanın girmesini önlemek için çiftliğin girişlerine bariyerler dikildi.

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Kamboçyalı politikacının evine seyahat eden 20 bine yakın kişinin, yakın bir zamanda kıyametin kopacağına ancak Veasna'nın evinde olmaları nedeniyle hayatta kalacaklarına inandıkları görülüyor.

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Kamboçya

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