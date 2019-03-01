Omuz ağrısı neden olur? Geçmeyen omuz ağrılarının nedeni nedir?

Op. Dr. M. Yavuz Çırpıcı; “Omuz ağrılarını iki grupta incelemek her zaman doğru olacaktır. Birinci grupta, omuzun kendisinden kaynaklanan ağrıları,ikinci grupta, vücudun başka bir yerinden herhangi bir rahatsızlığın yansıyan ağrılarını incelemek gerekir. Yansıyan ağrılar; safra kesesi taşından, boyun fıtığından, damarda ki ve kalpteki rahatsızlıklardan kaynaklanabilir. Vücudun her hangi bir yerinde gelişen ve kanser hücrelerinin yayılması sonucu oluşan metastaza bağlı ağrılarda omuza yansır. Bu yüzden omuz ağrıları önemlidir. Omzun kendisinden kaynaklanan ağrılar, omuz eklemlerinden, omuz kaslarından oluşabilir. Omuz 360 derece hareket edebilen eklemlerdir. Dört tane büyük kas tarafından tutulur. Boşluklarda oluşan iltihaplanmalar ve kas yırtılmaları şiddetli ağrılara neden olur. Gece uykusunu olumsuz etkiler ve uyku bozukluğuna sebep olur. Tedavi sadece sebebi ortadan kaldırmakla mümkündür” dedi.

OMUZ AĞRILARININ TEDAVİSİNDE BAŞARI 'EGZERSİZ İLE SAĞLANIR'



Omuz ağrıları için iki tedavi uygulandığını, bunlardan birinin ilaç, diğerinin ise egzersiz olduğunu söyleyen Op. Dr. M. Yavuz Çırpıcı; sadece ilaç tedavisinin yetersiz olduğunu belirtti. İlaçla birlikte egzersizin bir tık daha başarılı olduğunu, sadece egzersizin ise çok daha başarılı sonuçlar doğurduğunu sözlerine ekledi ve şöyle konuştu: “Omzun kendi sorunlarından ya da diğer nedenlerden dolayı oluşan ağrılar sonucu hasta omzunu uzun süre hareketsiz bırakmamalıdır. Omuz hareketlerinin tamamen kısıtlandığı durumlarda ‘donmuş omuz’ diye nitelendirilen ağır bir tablo ortaya çıkabilir. Hastalığın aşamalarına göre ameliyatsız ve ameliyatlı çözümler vardır. Ağır paket ve yükler taşıyarak omzunuzu zorlamayın, uzun süre kollarınızı yukarıda tutmanıza yol açan çamaşır asma, perde asma, yüksek raflardan cisimler indirme gibi hareketlerden mümkün olduğunca kaçının, çocuklarınızın okul sıralarında doğru oturmasına dikkat edin ve ağır okul çantaları taşımasına izin vermeyin.”



