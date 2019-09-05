Mynet Trend

On beş dakikada burun estetiği mümkün mü?

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 05.09.2019 15:10 | Son Güncelleme

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk, enjeksiyon tekniği ile botoks ve dolgu prosedürleri uygulanarak sadece birkaç dakika süren hızlı bir 'ameliyatsız' burun estetiğinin mümkün olduğunu belirtiyor.

On beş dakikada burun estetiği mümkün mü?

Ameliyatsız burun estetiği diğer adıyla “sıvı rinoplasti” hyalüronik asit (HA) ve botulinum toksin malzemesinin buruna enjekte edilmesiyle gerçekleştirilen bir prosedürdür. Burun küçültme ve ileri seviye burun kemiği sorunları dışındaki burundaki birçok estetik sorun enjeksiyon tekniği ile süreli olarak tedavi edilebiliyor. Burun tümsekleri, eğriliği, burun deliği asimetrisi ve burun ucu düşüklüğü gibi sorunlar tedavi edilebilir. Burun konturu yeniden şekillendirilebilir.

KİMLER TERCİH EDİYOR?

Özellikle nişan ya da evlilik gibi özel bir günün arifesinde olanlar, iyileşme için yeterli vakti olmayanlar tarafından daha fazla tercih ediliyor. Eğer burunda hacim eksiklikleri, tümsek ya da kemer varsa dolgu enjeksiyonu, burun ucu düşüklüğü ya da eğrilik gibi sorunlar varsa botoks enjeksiyonu uygulanır. Dolgu enjeksiyonunun sonuçları hemen görünür hale gelirken, botoks enjeksiyonunun etki etmesi için birkaç günlük bir süreye ihtiyaç vardır. Ancak unutulmamalı ki ameliyatsız tekniklerin etkisi geçici olduğu için kullanılan malzemenin kalitesine göre 6 ile 2 yıl içinde enjeksiyonların tekrarlanması gerekir. Bunun dışında ameliyat korkusu ya da anestezi endişesi gibi sebepler de ameliyatsız burun estetiğinin tercih edilmesinin sebepleri arasında yer alıyor.

NASIL UYGULANIR?

İnce uçlu enjeksiyon iğneleri sayesinde ağrısız ve sızısız bir şekilde birkaç dakika içinde işlem tamamlanır. Minimal dozlarda uygulanan dolgu ve botoks enjeksiyonu teknikleri ile burundaki estetik sorunlar doğal bir görünüme kavuşturulabilir. Burunda şişlik, ödem ya da his kaybı oluşmaz. Hastanın ihtiyacı ve talebi doğrultusunda kırışık tedavisi, kaş kaldırma ya da dudak dolgusu gibi diğer ameliyatsız yüz estetiği teknikleri ile beraber kombine bir şekilde uygulanabilir. Operasyondan sonra güneşten korunmak, birkaç gün ağır spor yapmamak, sauna ya da hamam gibi aşırı sıcağa maruz kalmamak tedbir almak için yeterli olacaktır.

Kalıcı çözüm için burun estetiği ameliyatlarının tercih edilmesi gerekir. Çok kısa sürede uygulanan, iyileşme süreci gerektirmeyen ağrısız bir işlem olması prosedürün hastalara sağladığı avantajlar arasında yer alıyor. Her burun estetiği ameliyatı kişiye özel olarak planlanır ve uygulanır. Hasta kendisi için en uygun operasyonu öğrenmek için mutlaka alanında uzman bir estetik cerraha gitmelidir.

Kurye dehşeti! Zorla eve girip 3 kadına kabusu yaşattı Kurye dehşeti! Zorla eve girip 3 kadına kabusu yaşattı
Halsizliğiniz depresyondan değil kansızlıktan olabilirHalsizliğiniz depresyondan değil kansızlıktan olabilir
Spor yapmak doğal bir ihtiyaç değildir!Spor yapmak doğal bir ihtiyaç değildir!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
burun ameliyatı estetik

En Çok Okunan Trend Haberler

Gelin adayı Hanife havuz pozuyla takipçilerini ikiye böldü

Gelin adayı Hanife havuz pozuyla takipçilerini ikiye böldü

Kurye dehşeti! Zorla eve girip 3 kadına kabusu yaşattı!

Kurye dehşeti! Zorla eve girip 3 kadına kabusu yaşattı!

Müftü 'mahcubuz' deyip tabutunu öptü

Müftü 'mahcubuz' deyip tabutunu öptü

Galatasaraylı yıldızın eşinden flaş paylaşım

Galatasaraylı yıldızın eşinden flaş paylaşım

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Uzmanlar uyarıyor: Tanı geciktikçe tedavi değişiyor!

Uzmanlar uyarıyor: Tanı geciktikçe tedavi değişiyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Doktorlar bile şaşırdı! Hepsi rahminden çıktı

Doktorlar bile şaşırdı! Hepsi rahminden çıktı

Canan Karatay, çiğ köfte için bakın ne dedi...

Canan Karatay, çiğ köfte için bakın ne dedi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Halsizlik neden olur? Demir eksikliği halsizlik yapar mı? Anemi nedir?

Halsizliğiniz depresyondan değil kansızlıktan olabilir

Spor yapmak doğal bir ihtiyaç değildir!

Spor yapmak doğal bir ihtiyaç değildir!

Koltuk değnekleriyle geldiği hastaneden yürüyerek çıktı

Koltuk değnekleriyle geldiği hastaneden yürüyerek çıktı

Durumu günden güne kötüye gidiyor! Kanser hastası adam kendisine yardım eli uzanmasını bekliyor

'Günden güne kötüye gidiyor' Yardım eli uzanmasını bekliyor

Sıcaklarda bacaklardan gelen tehlike

Sıcaklarda bacaklardan gelen tehlike

Miyelom hastaları hijyenik beslenmeli ve hijyenik yaşamalıdır!

Bu hastalıkta hijyenik yaşam çok önemli

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.