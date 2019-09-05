On beş dakikada burun estetiği mümkün mü?

Ameliyatsız burun estetiği diğer adıyla “sıvı rinoplasti” hyalüronik asit (HA) ve botulinum toksin malzemesinin buruna enjekte edilmesiyle gerçekleştirilen bir prosedürdür. Burun küçültme ve ileri seviye burun kemiği sorunları dışındaki burundaki birçok estetik sorun enjeksiyon tekniği ile süreli olarak tedavi edilebiliyor. Burun tümsekleri, eğriliği, burun deliği asimetrisi ve burun ucu düşüklüğü gibi sorunlar tedavi edilebilir. Burun konturu yeniden şekillendirilebilir.

KİMLER TERCİH EDİYOR?

Özellikle nişan ya da evlilik gibi özel bir günün arifesinde olanlar, iyileşme için yeterli vakti olmayanlar tarafından daha fazla tercih ediliyor. Eğer burunda hacim eksiklikleri, tümsek ya da kemer varsa dolgu enjeksiyonu, burun ucu düşüklüğü ya da eğrilik gibi sorunlar varsa botoks enjeksiyonu uygulanır. Dolgu enjeksiyonunun sonuçları hemen görünür hale gelirken, botoks enjeksiyonunun etki etmesi için birkaç günlük bir süreye ihtiyaç vardır. Ancak unutulmamalı ki ameliyatsız tekniklerin etkisi geçici olduğu için kullanılan malzemenin kalitesine göre 6 ile 2 yıl içinde enjeksiyonların tekrarlanması gerekir. Bunun dışında ameliyat korkusu ya da anestezi endişesi gibi sebepler de ameliyatsız burun estetiğinin tercih edilmesinin sebepleri arasında yer alıyor.