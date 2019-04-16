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On Numara'yı Bursa'da 8 kişi bildi

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GÜNDEM  | 16.04.2019 04:08 | Son Güncelleme

On Numara 871. Hafta şans oyunu çekilişinde sürpriz gelişme yaşandı. Bursa'da bir ilçede 8 kişi şanslı numaraları bilerek büyük ikramiye kazandı.

On Numara'yı Bursa'da 8 kişi bildi

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün İstanbul Galatasaray Şubesi çekiliş salonunda saat 21.15'te noter huzurunda gerçekleşen 871. hafta On Numara oyunu çekilişinde büyük ikramiyeyi 12 kişi bildi. Büyük ikramiye tutarının 337 bin 522 lira olduğu çekilişte, toplam 2 milyon 250 bin 152 lira dağıtıldı.

BURSA'DA AYNI İLÇEDEN 8 KİŞİ BİLDİ

Pazartesi akşamı yapılan On Numara çekilişinde şanslı numaraları bilerek büyük ikramiyeyi tutturan 12 kişiden 8'i Bursa'nın Karacabey ilçesinden çıktı. Haftaya devirsiz giren 871. hafta On Numara şans oyunu çekilişinde kişi başına 28 bin 127 lira 25 kuruş ikramiye düştü. (İHA)

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on numara bursa

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