Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Ona 'kedi canlı' diyorlar! 13'ten fazla kez aynı durumu yaşadı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan ve defalarca geçirdiği kazaların ardından 'kedi canlı' lakabı ile anılan 47 yaşındaki adam, geçtiğimiz günlerde geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu yeniden hastaneye kaldırıldı. Doğa yürüyüşü sırasında ayağının kayması sonucu bacağını kıran adam, ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi'ne getirildi. 7 Ocak'ta meydana gelen olayın ardından ameliyata alınan adamın tedavisi hastanede devam ediyor.

Ona 'kedi canlı' diyorlar! 13'ten fazla kez aynı durumu yaşadı

Hayatı boyunca çok sayıda kaza geçirdiğini anlatan 47 yaşındaki Mehmet Övet, 7 yaşından bu yana yüksekten düşme, trafik kazası ve kurşunlanma dahil olmak üzere irili ufaklı 13'ten fazla kaza atlattığını söyledi.

"BACAĞIMDAN AĞAÇ KIRILIR GİBİ SES GELDİ"

Bu kazaların ardından yüzde 65 engelli kalan Övet, yaşadığı son kazayı, "Yine bir talihsizlik oldu. Marmaris'ten Karaca tarafına gitmiştim. Yürüyüş esnasında ayağım, üstü yeşillikle kaplı kaygan bir çamura geldi. Normal adım atmak yerine zıpladım. Sol ayağım kayınca kafam taşa ya da kayaya gelmesin diye düşüşümü yönlendirmeye çalıştım. O sırada bacağımdan ağaç kırılır gibi sesler geldi ve olduğum yere yığıldım'' sözleriyle anlattı.

Ona kedi canlı diyorlar! 13 ten fazla kez aynı durumu yaşadı 1

Yaşadığı duruma artık alıştığını dile getiren Övet, "Artık 'varmış' diyorum, 'yazılmış' diyorum. Bu acıyı, bu zaman kaybını da yaşayacakmışım demek ki. Annem çok kızgın, 'Senin yüzünden hastanenin her yerini öğrendim' diyor. Yakınlarım da 'yine olmadı' diyor. Ben de 'olsaydı sevinirdiniz' diye takılıyorum" ifadelerini kullandı.

Ameliyatını gerçekleştiren ortopedi uzmanı Oktay Hüsamettin Ak ve ekibine teşekkür eden Övet, "Marmaris Devlet Hastanesi'nde ameliyat oldum, çok güzel geçti. Bugün ya da yarın taburcu olurum diye düşünüyorum" dedi.

Ona kedi canlı diyorlar! 13 ten fazla kez aynı durumu yaşadı 2

"BİR DEĞİL, İKİ DEĞİL, ON ÜÇ TANE KAZA"

Övet'i hastanede ziyaret eden yakın dostu Ali Gündoğan da geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Bir değil, iki değil, yedi değil. On üç tane kaza gerçekten çok zor. Acil şifalar diliyorum. Kaderinde varmış demek ki. Biz de dostumuzu ziyaret etmek istedik. Bu vesileyle hastane yönetimine, başhekimlikten ameliyatı yapan doktorlara kadar herkese teşekkür ediyoruz. Hepsi yakından ilgilendi" diye konuştu.Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
400 yıllık sırrı çözülecek! 400 yıllık sırrı çözülecek!
'1 numaralı tehdit': İngiltere'de 'Türk Mafya' operasyonu!'1 numaralı tehdit': İngiltere'de 'Türk Mafya' operasyonu!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Muğla kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Yeni yılda acı haberle sarsıldılar! Amcası ve yengesi hayatını kaybetti

Yeni yılda acı haberle sarsıldılar! Amcası ve yengesi hayatını kaybetti

Hepsi tutuklandı! Avukat 'kurye' çıktı

Hepsi tutuklandı! Avukat 'kurye' çıktı

Tedesco'nun Kante rüyası! Fenerbahçe resmi teklifini yaptı!

Tedesco'nun Kante rüyası! Fenerbahçe resmi teklifini yaptı!

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı

Zam beklerken sıfır araçta sürpriz 'Tamamen elden çıkarmak isteniyor'

Zam beklerken sıfır araçta sürpriz 'Tamamen elden çıkarmak isteniyor'

Gümrük vergisi sonrası fiyat uçurumu yaşandı! 3 binden 10 bine çıktı

Gümrük vergisi sonrası fiyat uçurumu yaşandı! 3 binden 10 bine çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.