‘Önce 30 bin lira verdim, sonra 300 bin dolar istedi’

Sabah'tan Dilek Yaman'ın habeirne göre, sunucu Neşe Sapmaz, iş teklifi bahanesiyle telefon numarasını alan işadamı Ümit Arıkan'ı savcılığa şikayet edip "Bana taciz mesajları atıyor" demişti. Savcılık, "Mesajları yanlışlıkla ona atmışım" diyen Arıkan hakkında cinsel taciz davası açılmasına karar vermişti. Mahkeme, Arıkan'ı 4.5 yıl hapis cezasıyla yargılarken, Sapmaz sürpriz şekilde şikayetinden vazgeçmişti. Sapmaz, sonradan bu kararından da vazgeçmiş ancak mahkeme 'vazgeçmenin vazgeçmesi olmaz' gerekçesiyle davayı düşürmüştü. Sapmaz, kararı temyiz ederken, bu kez beraat eden işadamı Ümit Arıkan savcılığa başvurup "Neşe Sapmaz benden şantajla 1 milyon lira istiyor" diyerek şikayetçi olmuştu. Bu kez Sapmaz hakkında şantaj soruşturması açılmıştı.

'ÜMİT'İN PARADAN HABERİ YOK'

Savcılığın yürüttüğü soruşturma sırasında ilginç bir gelişme yaşanmış ve Sapmaz'ın arkadaşı G.Ç., tanık olarak verdiği ifadede "Neşe, Arıkan'dan önce 500 bin, ardından 1 milyon lira istedi" demişti. Aynı soruşturmada yapımcı Y. İ.'nin de tanık olarak ifade verdiği ortaya çıktı. Y. İ. ifadesinde Sapmaz'ın kendisinden de para istediğini öne sürdü: "Neşe ile Ümit'i ben tanıştırdım. Tanışmanın ardından Neşe, Ümit'in kendisine mesaj attığını söyledi. Sonra 'Şikayetçi olacağım' dedi. Ben de 'Uğraşma' dedim. Benden para istedi. Ben de kendisine peyderpey 30 bin lira gönderdim. 'Gerekirse rol de veririm' dedim. Bu paralardan Ümit'in haberi yok; onu korumak için insiyatif aldım. Sonrasında Neşe benden 300 bin dolar istedi. Bu işin devamının geleceğini anladığım için durumu Ümit'e anlattım." Neşe Sapmaz'ın Y. İ.'den bir miktar para aldığı gün, savcılığa giderek şikayetten vazgeçme dilekçesi vermesi de dikkat çekti.

IBAN NUMARASINI GÖNDERMİŞ

Yapımcı Y. İ., Neşe Sapmaz ile aralarında geçen bazı Whatsapp yazışmalarını ve bir banka dekontunu delil olarak sundu. Sapmaz ile Y.İ. arasındaki Whatsapp görüşmesi şöyle:

N.S.: Müsait olunca ara canım, minik bişi rica edicem.

Y.İ.: Birazdan arayacağım canım.

N.S.: Banka IBAN No bilgileri. Garanti. Çok merci.

