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Önce çay içti sonra kurşun yağdırdı! Akılalmaz olay

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 20.01.2019 20:27 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde O.M. (31),birlikte çay içtiği akrabası U.İ.'ye (40) tabanca ile kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan U.İ. hastaneye kaldırılırken, O.M. gözaltına alındı.

Önce çay içti sonra kurşun yağdırdı! Akılalmaz olay

Olay, akşam saatlerinde Kazım Karabekir Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan çay bahçesinde buluşan O.M. ve akrabası U.İ. bir süre sohbet ettikten sonra birlikte dışarı çıktı. Bu sırada otomobiline yönelen O.M. iddiaya göre ailevi sorunlar nedeniyle aracından aldığı tabancayla ardı ardına U.İ.'ye ateş etti.

GÖZALTINA ALINDI

DHA'nın haberine göre, kurşunların isabet ettiği U.İ. yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralandığını belirledikleri U.İ.'yi ilk müdahalesinin ardından Gebze'deki özel hastaneye kaldırdı.

Polis, O.M.'yi gözaltına alırken, olay yerinde yapılan incelemede 6 boş kovan bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Darıca çay

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