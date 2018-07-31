MAGAZİN

Önce çıplaktı sonra bikinili! İşte Sibel Can'ın yeni balkon pozu

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.07.2018 13:55 | Son Güncelleme

ÇEŞME'de konakladığı Alavya Otel’in balkonunda poz veren Sibel Can’ın üzerinde bu kez bikini yok, elbise var. Hatırlanacağı gibi Sibel Can'ın balkondaki çıplak pozu 1996 yılında yayınlanan balkon pozu hâlâ çok konuşulanlar arasında.

Önce çıplaktı sonra bikinili! İşte Sibel Can'ın yeni balkon pozu

Şarkıcı Sibel Can, Ege turnesini tamamladı. Bodrum Antik Tiyatro’da 17 Ağustos’ta vereceği konseri öncesinde Çeşme’de yorgunluk atıyor. Ancak konakladığı Alavya Otel’in balkonunda poz veren Sibel Can’ın üzerinde bu kez bikini yok, elbise var. Oysaki Sibel Can, Ağustos 2017’de, Bodrum’da kaldığı otelin balkonunda bikiniyle objektiflere takılmıştı.

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ÇIPLAK BALKON POZU OLAY OLMUŞTU

“Fotoğrafınızın çekildiğinden haberiniz yok muydu?” sorusuna şu cevabı vermişti: “Haberim yoktu desem. Ya da vardı desem. ‘Haberi vardı’ diyenler fikir değiştirir mi?” Öte yandan Sibel Can'ın balkondaki çıplak pozu 1996 yılında yayınlanan balkon pozu hâlâ çok konuşulanlar arasında.

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Ayrıca Sibel Can'ın 1996 yılında balkondaki çıplak pozu büyük ses getirmişti.

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Sibel Can'ın 2017 yılında beyaz bikinisi ile görüntülendiği fotoğraf...

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İşte Sibel Can'ın 2018 elbiseli balkon pozu...


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Hala taş gibisin.Yavrum benim.
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