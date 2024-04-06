Önce çocuk katili, sonra erkek çıkmıştı! Dadı Meryem 8 yaşındaki küçük kızın cinayetini anlattı! Suçu bakın kime attı

Esra Erol'da programında işlenen bir aldatma konusunun altından çıkanlar tüm Türkiye'yi etkiledi. Programa katılan Mehmet Altun, 6 yıldır evli olduğu eşi Rabia Altun'la barışmak istediğini belirterek programa başvurdu.

Mehmet Altun'un eşi ise çocuklarının dadısı ile aldatıldığını söyleyince Dadı Meryem canlı yayına çıktı. Dadı Meryem hakkında ortaya çıkanlar ise herkesi şoke etti.

8 YAŞINDAKİ KIZI DİRİ DİRİ...

Canlı yayında Dadı Meryem'in 8 yaşındaki bir kız çocuğunu diri diri gömdüğünü ve bu suçtan dolayı 9 yıl hapis yattığı ortaya çıktı. Meryem hakkında ortaya çıkan bir gerçek daha herkesi şaşkına çevirdi.

Cinayeti işlediğinde 16 yaşında Serkan adlı bir erkek olan Meryem'in hapisten çıktıktan sonra cinsiyetini değiştirdiği öğrenildi.

"SANA KEDİLERİ GÖSTERECEĞİM"

Programda o dönem adı Serkan olan Meryem'in 2011 yılında 8 yaşındaki Hasret'e "Sana kedileri göstereceğim" diyerek ıssız bölgeye çektiğini, ardından Hasret'in kafasına taşla vurduğunu, onu kimsenin yaşamadığı izbe bir yere getirerek annesi ile Hasret'i diri diri gömdüğü anlatıldı.

KAN DONDURAN CİNAYETİ ANLATTI

'Dadı Meryem' ise iddiaları kabul etmeyerek, "Bu olay yaşandığında ben 16 yaşındaydım. Adli Tıp Raporu'yla kanıtlandı. Olay tamamen kazayla gerçekleşti. Annem yapmadı" dedi.

Dadı Meryem kan donduran cinayetin detaylarını açıkladı. Meryem; "Bu durum amcamla alakalı bir durumdu. Ben de olaya zorla dahil edildim. Bu cinayeti işlemediğim kesindir. Ben cinayete iş bittikten sonra dahil oldum. Amcama kazma, kürek vermiştim. Onları almak için gittiğimde gördüm. Ben gördüğümde amcam beni direkt içeri çekti. Korktuğum için tek yapabildiğim şey ağlamak oldu. Sonra bana 'Kimseye bir şey söylemiyorsun ve çaktırmıyorsun. Gebertirim seni' dedi. Orada bu olayı benim yapamayacağım kesin. Bu olayda birinin dahil olma olasılığı yüzde 80."

"CİNEYETİ ANNEMİN ÜSTÜNE ATINCA BEN ÜSTLENDİM"

"2 kişiye ait DNA örneği bulunmuştu. Amcam, annemin sabıkası olduğu için suçu onun üzerine yıkmaya çalıştı. Ben de annemin yapmadığını söyleyerek suçu üstlendim. Bunun da cezasını yattım. Vicdanı varsa bana yaşattıklarını ve diğer kişiye yaşattıklarını anlatsın. Allah'ından bulsun. Bu dünyada adalet sağlanamazsa bile öbür tarafta adalet onun için sağlanacak. Ben buna inanıyorum."







