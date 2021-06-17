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  4. Önce jakuziye girdiler şimdi de... Hande Erçel ve Kerem Bürsin dudak dudağa!

Önce jakuziye girdiler şimdi de... Hande Erçel ve Kerem Bürsin dudak dudağa!

17.06.2021 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hande Erçel ve Kerem Büsin’in başrollerini paylaştığı Sen Çal Kapımı 41. bölümü ikilinin canlandırdığı Eda ve Serkan karakterinin öpüşmesi damga vurdu. Gerçek hayatta da aşk yaşayan Erçel ile Bürsin'in bu sahnesi sosyal medyayı salladı.

Sen Çal Kapımı dizisi yeni sezonuna bomba gibi bir giriş yaptı. Sen Çal Kapımı dizisinin başrol oyuncuları Kerem Bürsin ve Hande Erçel’in gerçek hayatta da aşk yaşıyor olmaları diziye olan ilgili arttırdı. Hande Erçel ile Kerem Bürsin, Sen Çal Kapımı dizisi için bir bölümde jakuziye girmiş, o bölüm yüzünden RTÜK’ten ceza almışlardı.

Sen Çal Kapımı 41. bölümde Eda ve Serkan arasında yıllar önceki hesaplaşmalar gün yüzüne çıkarken, Kiraz konusundaki köşe kapmaca devam etti. Ancak Eda'nın büyük sırrına başkaları da uyanmak üzere! Eda uzak durmaya çalışsa da Serkan yıllar sonra Eda'yı yeniden kazanmak için elinden geleni yapıyor.

SEN ÇAL KAPIMI DİZİSİNE DAMGA VURAN ÖPÜŞME SAHNESİ

Dizinin dün akşam ekrana gelen bölümüne Eda ve Serkan'ın öpüşme sahnesi damga vurdu. Gerçek hayatta da aşk yaşayan ikilinin bu sahnesine övgü dolu yorumlar yapıldı.

SEN ÇAL KAPIMI DİZİSİNİN KONUSU

Sen Çal Kapımı dizisi oyuncu kadrosunda; Kerem Bürsin ve Hande Erçel’in yanı sıra Neslihan Yeldan, Evrim Doğan, Anıl İlter, Elçin Afacan, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt ve Sinan Albayrak gibi birçok başarılı isimleri barındıran diziye son olarak Sinan Helvacı, Sina Özer, Doğa Özüm, Ayşe Akın, Ahmet Efe Metekoğlu ve Maya Başol katıldı.

Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda, yurtdışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat'la karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa Eda'ya bursunu geri vermeyi teklif eder.

Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda, bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar.

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Anahtar Kelimeler:
Sen Çal Kapımı dizisi Hande Erçel Kerem Bürsin
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
50 tane erkek öp o erkekte 50 tane kadın öpsün sonra namuslu insan arıyorum evlenmek istiyorum ortaya çıksınlar hayat işte
nedense hepsi bana proje geliyor
bu oyuncuları kendimce çok antipatik buluyorum.kendilerini beğenmiş,yapmacık tavırlar,,hiçte doğal değiller.doğalda oynamıyorlar.

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