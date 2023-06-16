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  4. Önce Jorge Jesus'u istediler, şimdi ise Fatih Terim ile sözleşme imzalamak üzereler...

Önce Jorge Jesus'u istediler, şimdi ise Fatih Terim ile sözleşme imzalamak üzereler...

16.06.2023 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın efsanevi çalıştırıcısı Fatih Terim için ortaya flaş bir iddia atıldı. Jorge Jesus'un göreve geçeceği konuşulan Suudi Arabistan Milli Takımı, teknik direktörlük koltuğu için Fatih Terim'e resmi teklif yaptı.

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra hiçbir takım çalıştırmayan Fatih Terim'e Suudi Arabistan Milli Takımı talip oldu. Ünlü menajer Di Marzio'nun haberine göre, Terim'in Suudi Arabistan Milli Takımı için adaylardan biri olduğu aktarıldı.

FATİH TERİM SICAK BAKIYOR

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Suudi Arabistan Federasyonu ile görüşen Fatih Terim, yapılan bu teklife çok sıcak bakıyor. Yeniden sahalara dönmeyi isteyen Fatih Terim'in bu teklifi kabul edeceği iddia edildi.

JORGE JESUS'U İSTİYORLARDI

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Fenerbahçe'den ayrılan Jorge Jesus'un adı da Suudi Arabistan Milli Takımı için geçiyordu. Hatta Suudi Arabistan Futbol Federasyonunun, Jorge Jesus'a yıllık 10 milyon euro önerdiği iddia edilmişti.


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Fatih Terim Suudi Arabistan Jorge Jesus galatasaray aday

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