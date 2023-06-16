Önce Jorge Jesus'u istediler, şimdi ise Fatih Terim ile sözleşme imzalamak üzereler...

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra hiçbir takım çalıştırmayan Fatih Terim'e Suudi Arabistan Milli Takımı talip oldu. Ünlü menajer Di Marzio'nun haberine göre, Terim'in Suudi Arabistan Milli Takımı için adaylardan biri olduğu aktarıldı.

FATİH TERİM SICAK BAKIYOR

Suudi Arabistan Federasyonu ile görüşen Fatih Terim, yapılan bu teklife çok sıcak bakıyor. Yeniden sahalara dönmeyi isteyen Fatih Terim'in bu teklifi kabul edeceği iddia edildi.

JORGE JESUS'U İSTİYORLARDI

Fenerbahçe'den ayrılan Jorge Jesus'un adı da Suudi Arabistan Milli Takımı için geçiyordu. Hatta Suudi Arabistan Futbol Federasyonunun, Jorge Jesus'a yıllık 10 milyon euro önerdiği iddia edilmişti.



