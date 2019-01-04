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Önce köpeğe tekme attı, sonra sopa ile saldırdı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 04.01.2019 10:32 | Son Güncelleme

İzmir'in Karabağlar ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi önce köpeğe tekme attı, ardında da hızını alamayıp sopayla dövdü.

İzmir'in Karabağlar ilçesi Kooperatif Evleri bölgesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olay kameralara yansıdı. İnsanlık dışı görüntülerde kimliği tespit edilemeyen bir zanlı, önce köpeğe tekme atmaya başladı. Köpek, her ne kadar korkup adamdan uzaklaşmaya çalışsa da saldırgan hızını alamadı. Saldırgan bu kez de eline bir sopa alarak köpeğe vurmaya başladı.

Köpeğin, dayak sonrası sendelediği görüldü. Dayak anları da kameralarca anbean kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, hayvanseverlerin de tepkisini çekti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
izmir Karabağlar köpek hayvana eziyet

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